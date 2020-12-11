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Затоплены базы и дома: популярный украинский курорт оказался под водой

Автор: Людмила Жукова

Шторм в Кирилловке полностью затопил поселок. Под водой оказались туристические базы и жилые дома. Видео последствий непогоды опубликовали на YouTube.

"Курортный поселок Кирилловка в зимний период. Такой я увидел косу Федотову 9 декабря 2020. К моему приезду затопленных территорий было больше", - подписал автор ролика Сергей Мнацаков.

Отметим, что мужчина снимал видео с квадракоптера и из-за сильных порывов ветра он едва не остался без своей техники.

В ролике можно увидеть печальную картину: береговая линия практически смыта водой, дома утопают, что даже не видно их крылец.

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В комментариях пользователи выразили свои эмоции от увиденного.

  • Снести эти ржавые бараки к чертовой матери. Ну а Турцию здесь не построить.
  • Да уж стихия. Нечего себе дрон по такому ветру стабильно летает. Интересно что там на промоине.
  • Тускло, грустно! А как тепло, ярко и весело было здесь летом. Конечно, всё наладится и мы снова окунемся в наше любимое море!

Как мы ранее писали, шторм в Кирилловке на Азовском море не утихает уже неделю. При этом во вторник, 8 декабря, морские волны поднялись до 2 метров и разрушили местную набережную.

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