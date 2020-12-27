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В затопленном парке в Днепре по пешеходных дорожках плавают утки (фото, видео)

Воскресенье 27 декабря 2020 11:31
В затопленном парке в Днепре по пешеходных дорожках плавают утки (фото, видео)
К потопу привело большое количество осадков (фото: dp.informator.ua/)
Автор: Анжелика Галушко

В городе Днепр один из парков затопило из-за обильных осадков и таяния снега. Его территория превратилась в один сплошной водоем и в результате поднятия воды по тротуарам плавают утки.

Как сообщает "Информатор", затопило пешеходную зону озеро в парке им. Ларазя Глобы, вода в котором поднялась примерно на 1,5 метра. А потому утки из водоема переместились в новообразованную огромную лужу и купаются даже на тротуарах. А горожане, особенно дети, даже приходят их покормить.

Парк в центре Днепра после обильных осадков "поплыл" (видео: dp.informator.ua/)

Издание поясняет, что затопление произошло из-за того, что в искусственном озере забился механизм спуска лишней воды. В свою очередь, в парке говорят, что подтопление возникло из-за большого количества осадков.

В затопленном парке в Днепре по пешеходных дорожках плавают утки (фото, видео)В затопленном парке в Днепре по пешеходных дорожках плавают утки (фото, видео)В затопленном парке в Днепре по пешеходных дорожках плавают утки (фото, видео)В затопленном парке в Днепре по пешеходных дорожках плавают утки (фото, видео)

Пешеходными дорожками в парке Днепра плавают утки (фото: dp.informator.ua/)

Напомним, в Карпатах перед Новым годом ударил лютый мороз и замело. На высокогорье температура держится до -12 градусов.

Как ранее рассказали синоптики, 27 декабря в Украине столбики термометров ночью опустятся до -9 градусов, днем до -1 градуса.

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