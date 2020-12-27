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У затопленому парку в Дніпрі пішохідними доріжками плавають качки (фото, відео)

Неділя 27 грудня 2020 11:31
У затопленому парку в Дніпрі пішохідними доріжками плавають качки (фото, відео)
До затоплення призвела велика кількість опадів (фото: dp.informator.ua/)
Автор: Анжеліка Галушко

У місті Дніпро один із парків затопило через рясні опади та танення снігу. Його територія перетворилася в одну суцільну водойму і в результаті підняття води по тротуарах плавають качки.

Як повідомляє "Інформатор", затопило пішохідну зону озеро в парку ім. Ларазя Глоби, вода в якому піднялася приблизно на 1,5 метра. А тому качки з водойми перемістилися в новоутворену величезну калюжу і купаються навіть на тротуарах. А містяни, особливо малеча, навіть приходять їх погодувати.

Парк у центрі Дніпра після рясних опадів "поплив" (відео: dp.informator.ua/)

Видання пояснює, що затоплення сталося через те, що в штучному озері забився механізм спуску зайвої води. Своєю чергою, у парку кажуть, що підтоплення виникло через велику кількість опадів.

У затопленому парку в Дніпрі пішохідними доріжками плавають качки (фото, відео)У затопленому парку в Дніпрі пішохідними доріжками плавають качки (фото, відео)У затопленому парку в Дніпрі пішохідними доріжками плавають качки (фото, відео)У затопленому парку в Дніпрі пішохідними доріжками плавають качки (фото, відео)

Пішохідними доріжками у парку Дніпра плавають качки (фото: dp.informator.ua/)

Нагадаємо, у Карпатах перед Новим роком вдарив лютий мороз і захурделило. На високогір’ї температура тримається до -12 градусів.

Як раніше розповіли синоптики, 27 грудня в Україні стовпчики термометрів уночі опустяться до -9 градусів, вдень до -1 градусу.

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