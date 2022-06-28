Заточить нож мясорубки проще, чем вы думаете: лучшие способы

Эксперты говорят, что признаками затупленных ножей могут быть:

мясо сложнее уходит вглубь горловины и вам приходится прилагать дополнительные усилия,

устройство издает характерный поскрипывающий звук, когда вы включаете его вхолостую,

визуально вы заметили, что острые части стали округлыми.

При наличии абразивов и соблюдении техники безопасности, заточить нож мясорубки сможет даже тот, кто и ножницы не острил.

С помощью наждачной бумаги

Возьмите 3-5 листов наждачки разной плотности (лучше всего показатели от 100 до 200). Поместите лист на плоскую и ровную поверхность. Наберите воды в емкость, чтобы смачивать нож для скольжения.

Начните с листа с наибольшей зернистостью. Если дома есть листы P120, P170, P190, начать следует с первого.

Прижимайте деталь режущей частью к наждачке и полируйте пару минут кругами по листу. При правильной работе поверхность станет гладкой.

Далее процедура повторяется с мелкозернистыми листьями, пока не дойдете до оптимальной остроты лезвия.

Точильный камень

Если у вас есть такой камешек, нож можно заточить с помощью него. Принцип работы тот же, что и с наждачкой.

Прижимайте лезвие к камню и быстро двигайтесь по кругу в течение 3-5 минут, периодически смачивая водой.

Это важно!

Вместе с ножом надо затачивать и решетку, ведь они работают в паре. Если нож будет острым, а решетка не отполирована, он будет тупиться быстрее.

Решетку точат так же, как и ножи. После этого детали стоит смазать растительным маслом.

При работе нужно обращать внимание на температуру затачиваемых деталей. Если нож стал слишком "горячим", надо как можно скорее остановиться. Иначе лезвия потеряют свою режущую силу.

Не нужно прижимать силой лезвие к точильному инструменту - результат может быть непредсказуемым (может покрошиться или погнуться).

Также стоит проследить, чтобы после заточки ножи касались решетки. Если остаются просветы, мясо будет наматываться на шнек.