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Как заточить нож в домашних условиях: самые простые и доступные способы

Фото: Как заточить нож в домашних или полевых условиях (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Наточить кухонные ножи или домашние ножницы не составит труда при наличии специального точила и определенных навыков. Но что делать, если нож уже затупился и под руками нет специального приспособления для заточки?

Как можно быстро заточить нож в домашних или полевых условиях, рассказали в УНИАН.

Затупленный нож очень опасен, ведь он не только усложняет работу на кухне, но и может выскальзывать из рук и причинять неприятности. Поэтому стоит использовать подходящие предметы для заточки ножа.

Дно чашки или тарелки

Переверните фарфоровую посуду и найдите на дне шероховатую полосу. Она твердая и отлично подойдет для заточки ножа. Быстро проведите ножом по этой полосе несколько раз, а потом сполосните нож водой.

Окно автомобиля

Край приоткрытого автомобильного ножа прекрасно справится с заточкой ножа. Подойдет и любой другой край неоправленного стекла. Не беспокойтесь о целостности стекла – следов точно не останется. Просто проведите несколько раз ножом по краю окна.

Пилочка для ногтей

Положите твердую пилочку для ногтей на устойчивую поверхность шероховатой стороной вверх. Придерживайте пилочку одной рукой, а второй проведите лезвием по поверхности пилочки. Повторите движение несколько раз, пока лезвие не станет острым.

Камень

Возьмите гладкий и плоский камень. Проведите по камню от рукоятки ножа до кончика несколько раз. Можно лезвие ножа зажать между двух гладких камней и с силой вытянуть. После процедуры нож нужно хорошо помыть и вытереть насухо.

Другой нож

Точить ножи можно и друг об друга. Используйте строгающее движение тупого ножа по поверхности острого. Этим способом придется затачивать нож намного дольше, наберитесь терпения.

Напомним, ранее мы писали о том, как можно с помощью домашних средств избавиться от моли в квартире.

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