Як заточити ніж в домашніх умовах: найпростіші і доступні способи

Наточити Кухонні ножі або домашні ножиці не складе труднощів при наявності спеціального точила і певних навичок. Але що робити, якщо ніж вже затупився і під руками немає спеціального пристосування для заточування?
Як можна швидко заточити ніж в домашніх або польових умовах, розповіли в УНІАН.
Затуплений ніж дуже небезпечний, адже він не тільки ускладнює роботу на кухні, але і може вислизати з рук і завдавати неприємності. Тому варто використовувати відповідні предмети для заточування ножа.
Переверніть порцеляновий посуд і знайдіть на дні шорстку смугу. Вона тверда і відмінно підійде для заточування ножа. Швидко проведіть ножем по цій смузі кілька разів, а потім сполосніть ніж водою.
Край прочиненого автомобільного ножа прекрасно впорається з заточуванням ножа. Підійде і будь-який інший край невиправленого скла. Не турбуйтеся про цілісність скла - слідів точно не залишиться. Просто проведіть кілька разів ножем по краю вікна.
Покладіть тверду пилочку для нігтів на стійку поверхню шорсткою стороною вгору. Притримуйте пилочку однією рукою, а другий проведіть лезом по поверхні пилочки. Повторіть рух кілька разів, поки лезо не стане гострим.
Візьміть гладкий і плоский камінь. Проведіть по каменю від рукоятки ножа до кінчика кілька разів. Можна лезо ножа затиснути між двох гладких каменів і з силою витягнути. Після процедури ніж потрібно добре помити та витерти насухо.
Точити ножі можна й один об одного. Використовуйте рух стругання тупого ножа по поверхні гострого. Цим способом доведеться заточувати ніж набагато довше, наберіться терпіння.
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