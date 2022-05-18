Як заточити ніж в домашніх умовах: найпростіші і доступні способи

Затуплений ніж дуже небезпечний, адже він не тільки ускладнює роботу на кухні, але і може вислизати з рук і завдавати неприємності. Тому варто використовувати відповідні предмети для заточування ножа.

Дно чашки або тарілки

Переверніть порцеляновий посуд і знайдіть на дні шорстку смугу. Вона тверда і відмінно підійде для заточування ножа. Швидко проведіть ножем по цій смузі кілька разів, а потім сполосніть ніж водою.

Вікно автомобіля

Край прочиненого автомобільного ножа прекрасно впорається з заточуванням ножа. Підійде і будь-який інший край невиправленого скла. Не турбуйтеся про цілісність скла - слідів точно не залишиться. Просто проведіть кілька разів ножем по краю вікна.

Пилка для нігтів

Покладіть тверду пилочку для нігтів на стійку поверхню шорсткою стороною вгору. Притримуйте пилочку однією рукою, а другий проведіть лезом по поверхні пилочки. Повторіть рух кілька разів, поки лезо не стане гострим.

Камінь

Візьміть гладкий і плоский камінь. Проведіть по каменю від рукоятки ножа до кінчика кілька разів. Можна лезо ножа затиснути між двох гладких каменів і з силою витягнути. Після процедури ніж потрібно добре помити та витерти насухо.

Інший ніж

Точити ножі можна й один об одного. Використовуйте рух стругання тупого ножа по поверхні гострого. Цим способом доведеться заточувати ніж набагато довше, наберіться терпіння.