Затмение Солнца и новолуние совпадут в декабре 2021: что строго запрещено в это время

Солнечное затмение и новолуние будут происходить в один и тот же день - 4 декабря. Этот период будет нести опасность и одновременно возможности каждому из нас.
Для чего благоприятен и не очень это время рассказала Styler знаменитый астролог Арина Артуровна.
Новолуние состоится в 09:43 по киевскому времени, а пик затмения ожидается в 09:33 (в 07:33 по всемирному координированному времени).
По словам астролога, это время "розовых очков" и об этом следует помнить. В этот период все может казаться слишком радостным и оптимистичным, но обольщаться не стоит.
Арина Артуровна рекомендует мыслить позитивно, но реально без иллюзий, так как ожидания могут не оправдаться и впоследствии может случиться разочарование и выгорание.
В Украине затмение видно не будет. Его можно будет наблюдать из Антарктиды и частично - Южной Африки и южной части Атлантического океана.
Событие будет необычным, поскольку путь полного затмения будет двигаться с востока на запад через Западную Антарктиду. Большинство путей затмения проходят с запада на восток.
Ранее астролог также рассказала про все самые значительные события декабря 2021.