Затемнення сонця і молодик співпадуть у грудні 2021: що строго заборонено в цей час

Молодик відбудеться о 09:43 за київським часом, а пік затемнення очікується о 09:33 (о 07:33 за всесвітнім координованим часом).

Що не можна робити

За словами астролога, це час "рожевих окулярів" і про це слід пам'ятати. У цей період все може здаватися занадто радісним і оптимістичним, але спокушатися не варто.

Аріна Артуровна рекомендує мислити позитивно, але реально без ілюзій, так як очікування можуть не виправдатися і згодом може статися розчарування і вигорання.

Що можна робити в цей період:

створювати бізнес-плани, починати нові підприємства, отримувати нові вакансії, займатися кар'єрним ростом,

займатися видавництвом і психоаналітикою, науковими розробками, творчим, інтелектуальним розвитком, громадською роботою,

вчитися, писати дисертації, дипломні роботи,

вирішувати юридичні питання, оформляти позови та іншу документацію,

починати партійну діяльність, оформляти партнерські відносини,

робити фінансові вкладення в зарубіжні банки, починати партнерство з компаніями за кордоном,

здійснювати розважальні подорожі, ділові поїздки, туризм,

посилювати старі зв'язки і шукати нові, особливо в бізнесі (до 18 грудня),

робити актуальні покупки в спортивній та розважальній сфері,

займатися спортом, фітнесом,

займатися артистичним, творчим розвитком,

організовувати різні заходи, банкети, ювілеї,

відправляти посилки,

здійснювати фінансові операції особистого характеру - позики, депозити, вирішувати боргові питання.

Хто зможе побачити затемнення?

В Україні затемнення видно не буде. Його можна буде спостерігати з Антарктиди і частково - Південної Африки і південної частини Атлантичного океану.

Подія буде незвичайною, оскільки шлях повного затемнення буде рухатися зі сходу на захід через Західну Антарктиду. Більшість шляхів затемнення проходять із заходу на схід.