Затемнення сонця і молодик співпадуть у грудні 2021: що строго заборонено в цей час

Сонячне затемнення і молодик будуть відбуватися в один і той же день - 4 грудня. Цей період буде нести небезпеку і одночасно можливості кожному з нас.
Для чого сприятливий і не дуже цей час Styler знаменитий астролог Аріна Артуровна.
Молодик відбудеться о 09:43 за київським часом, а пік затемнення очікується о 09:33 (о 07:33 за всесвітнім координованим часом).
За словами астролога, це час "рожевих окулярів" і про це слід пам'ятати. У цей період все може здаватися занадто радісним і оптимістичним, але спокушатися не варто.
Аріна Артуровна рекомендує мислити позитивно, але реально без ілюзій, так як очікування можуть не виправдатися і згодом може статися розчарування і вигорання.
В Україні затемнення видно не буде. Його можна буде спостерігати з Антарктиди і частково - Південної Африки і південної частини Атлантичного океану.
Подія буде незвичайною, оскільки шлях повного затемнення буде рухатися зі сходу на захід через Західну Антарктиду. Більшість шляхів затемнення проходять із заходу на схід.
Раніше астролог також розповіла про всі найзначніші події грудня 2021.