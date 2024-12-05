Затишок, тепло та спокій. Pantone назвав головний колір 2025 року

Головний колір 2025 року

Як відомо, щороку Pantone Color of the Year об'єднує дизайнерів та поціновувачів кольору, аби обговорити взаємозв'язок між кольором і культурою. Головний колір року має відображати дух часу, глобальні настрої та цілі, які нині надихають і турбують людство. У 2025 році головним кольором став відтінок коричневого, схожий на шоколад і каву, який миттєво дарує відчуття тепла та затишку.

Як повідомляє віцепрезидентка Інституту кольору Лорі Пресман, Mocha Mousse відображає вдумливу поблажливість, що поєднує в собі простоту, класику та розкіш одночасно. Такий тон демонструє прагнення людей жити в комфорті, отримувати маленькі радощі й розділяти їх з іншими.

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - головний колір 2025 року (фото: instagram.com/pantone)

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - головний колір 2025 року (фото: instagram.com/pantone)

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - головний колір 2025 року (фото: instagram.com/pantone)

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse - головний колір 2025 року (фото: instagram.com/pantone)

Mocha Mousse також розширює уявлення про коричневий колір, виходячи далеко за межі традиційного сприйняття. Він не лише простий і приземлений, а й має нотки затишної вишуканості та елегантності. Інститут кольору підкреслює, що цей відтінок відображає глобальне прагнення до гармонії, тепла, спокою та близькості у сучасному суспільстві.

"М'який коричневий дарує незабутні враження, викликає насолоду і асоціюється зі смаком шоколаду, какао й кави. Цей зігріваючий насичений відтінок наповнений витонченою елегантністю та земною вишуканістю, представляє дискретний відтінок гламуру і огортає своєю чуттєвою теплотою", - йдеться в пості Pantone в Instagram.

Там також зазначається, що нині зростає рух за наближення до світу природи, і Mocha Mousse відрізняється своєю органічною природою.

"Цей відтінок підтримує наше фізичне середовище, пройнятий автентичністю і знаходить баланс між вимогами сучасності та позачасовою красою", - підкреслюють автори.