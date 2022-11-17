Для затишку й романтики: 5 оригінальних ідей, як зробити ароматизатори з підручних засобів

Аромокаміння

Змішайте 600 г борошна, 1 кг солі, 5 ст. л. крохмалю й 200 мл гарячої води. Розчиніть харчовий барвник бажаного кольору у воді й додайте о решти складників. Замість барвника можна взяти звичайні фарби для творчості, наприклад гуаш.

Замішайте туге тісто, поділіть на невеликі порції й яких сформуйте з них камінчики. На кожен нанесіть 2-3 краплі будь-якої ефірної олії і залиште їх висихати.

Розкладіть аромокаміння по кілька штук по всьому домі. З часом, коли вони втратять запах, знову нанесіть на них по кілька крапель ефірної олії.

Рідкі ароматизатори

У флакон 200 мл влийте 150 мл олії без запаху й додайте 20-25 крапель ефірної олії.

Пробковий корок від вина розріжте навпіл поперек. В одній половині за допомогою шила посередині зробіть отвір. Крізь нього протягніть шнурок. Тоді цією пробкою закрийте флакон так, щоб один кінець шнурка занурився у рідину щонайменше на половину довжини, а другий - залишився зовні.

Шнурочок швидко просочиться ароматизованою олією й почне виділяти аромат у повітря.

Ароматичні дерев'яні палички

З'єднайте 100 мл звичайної олії із 25 краплями ефірної. Для цього добре підходять трояндова, лавандова, апельсинова, сандалова.

Додайте кілька чайних ложок спирту і перемішайте рідину.

Залийте цією сумішшю маленьку вазу або пляшечку. Встроміть кілька дерев'яних паличок завдовжки 15-30 см. Для цього підійдуть шпажки, які використовують для овочевого шашлику.

Для домашнього ароматизатора підходять лавандова, апельсинова, сандалова ефірна олії (фото: freepik.com)

Пахучі мішечки

З лляної або бавовняної тканини зшийте мішечок. Заповніть сумішшю ароматних трав на ваш виріб. Для цього годиться лаванда, меліса, м'ята, полинь, герань, вербена, гвоздика й жасмин. Замість трав можна використати пахучі спеції або висушені шкірки цитрусових.

Також у мішечок можна помістити вату, або морську сіль, попередньо скроплені ефірною олією.

Освіжувач для вбиральні

У склянці кип'яченої води розведіть по столовій ложці соди і оцту. Тоді цей розчин перелийте в чистий флакон з розпилювачем, підійдуть пляшечки для обприскування квітів.

Цим освіжувачем періодично зволожуйте повітря у вбиральні. Також можна ним збризкувати поверхню унітаза. Цей розчин позбавляє неприємних запахів і допомагає знешкодити шкідливі бактерії.

Спробуйте також зробити освіжувач із ефірної олії. У флакон із розпилювачем влийте холодну воду і додайте кілька крапель будь-якої ефірної олії. Її можна замінити на свіжовичавлений сік цитрусових або настій пелюсток троянд.