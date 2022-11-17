Для уюта и романтики: 5 оригинальных идей, как сделать ароматизаторы из подручных средств

Аромокамень

Смешайте 600 г муки, 1 кг соли, 5 ст. л. крахмала и 200 мл горячей воды. Растворите пищевой краситель желаемого цвета в воде и добавьте к остальным составляющим. Вместо красителя можно взять обычные краски для творчества, например, гуашь.

Замешайте тугое тесто, поделите на небольшие порции и сформуйте из них камешки. На каждый нанесите 2-3 капли любого эфирного масла и оставьте их высыхать.

Разложите ароматические камни по несколько штук по всему дому. С течением времени, когда они потеряют запах, снова нанесите на них по несколько капель эфирного масла.

Жидкие ароматизаторы

Во флакон 200 мл влейте 150 мл масла без запаха и добавьте 20-25 капель эфирного масла.

Пробку от вина разрежьте пополам поперек. В одной половине с помощью шила посередине сделайте отверстие. Сквозь него проденьте шнурок. Тогда этой пробкой закройте флакон так, чтобы один конец шнурка погрузился в жидкость как минимум на половину длины, а второй остался снаружи.

Шнурочек быстро пропитается ароматизированным маслом и начнет выделять аромат в воздух.

Ароматические деревянные палочки

Соедините 100 мл обыкновенного масла с 25 каплями эфирного. Для этого хорошо подходят розовая, лавандовая, апельсиновая, сандаловая.

Добавьте несколько чайных ложек спирта и размешайте жидкость.

Залейте этой смесью маленькую вазу или бутылочку. Вставьте несколько деревянных палочек длиной 15-30 см. Для этого подойдут шпажки, которые используют для овощного шашлыка.

Для домашнего ароматизатора подходят лавандовое, апельсиновое, сандаловое эфирное масло (фото: freepik.com)

Пахучие мешочки

Со льняной или хлопковой ткани сшейте мешочек. Заполните смесью ароматных трав на ваш выбор. Для этого годится лаванда, мелисса, мята, полынь, герань, вербена, гвоздика и жасмин. Вместо трав можно использовать благоухающие специи или высушенные кожуры цитрусовых.

Также в мешочек можно поместить вату или морскую соль, предварительно сбрызнутые эфирным маслом.

Освежитель для туалета

В стакане кипяченой воды разведите по столовой ложке соды и уксуса. Тогда этот раствор перелейте в чистый флакон с распылителем, подойдут бутылочки для опрыскивания цветов.

Этим освежителем периодически увлажняйте воздух в туалете. Также можно им сбрызгивать поверхность унитаза. Этот раствор избавляет от неприятных запахов и помогает обезвредить вредные бактерии.

Попытайтесь также сделать освежитель из эфирного масла. Во флакон с распылителем влейте холодную воду и добавьте несколько капель любого эфирного масла. Ее можно заменить на свежевыжатый сок цитрусовых или настой лепестков роз.