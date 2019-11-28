Затаривайтесь с умом: какие товары не стоит покупать в Черную пятницу 2019

Масштабная распродажа Черная пятница состоится в этом году 29 ноября во всем мире. Любители походов по магазинам уже в предвкушении сумасшедших скидок на всевозможные группы товаров, которые в рождественский сезон распродаж можно накупить по небывало низким ценам. Впрочем, эксперты рекомендуют не терять голову и затариваться с умом, чтобы извлечь максимум выгоды от ежегодного праздника шопоголиков.

В Черную пятницу не стоит покупать некачественные вещи даже при условии очень заманчивых предложений с большими скидками. По факту, этом будут зря потраченные деньги, которые можно пустить на более рациональные покупки.

Также по мнению специалистов не желательно брать ультрамодные обувь и одежду, ведь тренды меняются довольно быстро, и вскоре такие покупки отправятся в шкаф.

Эксперты не рекомендуют в день скидок закупаться товарами, которые нельзя будет затем вернуть. Речь идет о косметике, средствах личной гигиены, белье и прочее в том же духе.

Черная пятница 2019 - эксперты назвали товары, которые не стоит покупать (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Черную пятницу, как правило, товары исчезают с прилавков моментально, и если вы не успели купить понравившуюся вам вещь в нужном размере, то брать аналогичный экземпляр "на вырост" или "для пост-диетного состояния" также не желательно.

Лучше отыскать другую привлекательную одежду именно вашего размера, хоть это и потребует больше времени.

Говоря о нарядах из последнего писка моды, которые эксперты не рекомендуют покупать, то похожая ситуация относится и к технике. Дело в том, что в сезон рождественских скидок крайне сложно найти модели, объединяющие в себе высокое качество, низкую цену и последние даты выпуска.

Опять же, можно уместнее использовать свое время и выбрать для себя пусть не ультрамодные гаджеты, зато с отменной "начинкой".