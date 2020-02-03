Засуха и ад: климатолог дала тревожный прогноз по Украине

Погода в Украине этой зимой выдалась аномально теплая, но такое явление можно наблюдать не только в нашей стране, но и в ряде других государств. Это связано с глобальным потеплением, которое отражается на климате всего земного шара. Последние 10 лет были очень теплыми по сравнению с предыдущими годами. Об этом сказано в отчете Всемирной метеорологической организации. С каждым годом повышение температуры на планете все больше возрастает.

Для метеорологов такие изменения климата на планете не стали неожиданностью и являются закономерными.

"Наибольший рост температуры воздуха наблюдается зимой и летом. Таким образом мы видим, что аномально теплая зима в этом году является закономерным явлением, которое наблюдалось в течение последних десятилетий не только в Украине, но и в целом на планете. Для метеорологов это не стало неожиданностью", - рассказала изданию "Апостроф" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По словам эксперта, весна в Украине в 2020 году будет теплой, но по сути, она наступила уже сейчас, в феврале. Самое печальное, что после такой теплой зимы и весны, в стране может наступить засуха и отсутствие осадков. Летом столбики термометров могут показать более 35 градусов тепла.

"Особенно опасны такие явления в крупных городах. Ведь город дополнительно создает остров тепла за счет большой застройки, большого количества автомобилей и асфальтированных территорий, а также малого процента зеленых зон. Этот эффект острова тепла дополнительно дает нам 10 и более градусов. И теперь представьте, как будут себя чувствовать дети и животные в таких условиях", - сказала Вера Балабух.