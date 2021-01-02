Застрявшие на подъемнике туристы в Славском рассказали об инциденте: видео спасения

На горнолыжном курорте в Славском на подъемнике застряли 74 туриста из-за поломки трансформаторной подстанции. Всех людей, повисших на канатной дороге над землей, спасателям удалось благополучно снять - обошлось без пострадавших.

После инцидента 1 января появилось видео спасения туристов с рассказом самих отдыхающих о пережитом новогоднем "экстриме". Ролик опубликован на сайте ГСЧС Украины.

В числе попавших в ловушку на подъемнике были 13 детей и 3 беременные женщины.

Одна из туристок - девушка в положении - рассказала на кадрах, что успела слегка подмерзнуть на канатной дороге (людям пришлось провисеть полтора-два часа при температуре воздуха +1 градус).

"Сидим на подъемнике в Славском. Я с пузиком. Нос у меня красный. Сейчас мне весело и смешно, потому что уже наконец пришли спасатели МЧСники, и будут нас доставать", - с улыбкой говорит она.

Также показано, как женщина пенсионного возраста, уже после спуска на землю с подъемника, со смехом делится впечатлениями от такого приключения и отмечает, что на праздничном настроении это никак не сказалось.

Так, на вопрос бойцов ГСЧС о самочувствии туристка отвечает: "Нормально! Очень хорошее (ощущение), как и положено в 1 января, то очень хорошее!"

Женщина заверила, что в медицинской помощи после ЧП не нуждается.

Видео: В Славском спасатели сняли с канатной дороги 74 туристов, которые застряли на подъемнике

На месте инцидента на курорте в Карпатах работали 27 спасателей (16 от ГСЧС и дополнительно 11 человек личного состава 2-го специального центра быстрого реагирования из Дрогобыча), также привлекалось 4 единицы техники.

В Славском 74 туриста застряли на подъемнике (фото: dsns.gov.ua)

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