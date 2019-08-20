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Застрелил таксу и обругал женщину с коляской: детали конфликта в Киеве

STYLERЖизнь    20.08.2019 - 16:42
Застрелил таксу и обругал женщину с коляской: детали конфликта в Киеве
В Киеве водитель застрелил собаку (Коллаж РБК-Украина)

Спасти собаку не удалось, так как пуля попала ей в голову

В Киеве неадекватный водитель набросился на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу с коляской, а потом застрелил ее собаку. Подробности происшествия сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел во вторник, 20 августа, в Днепровском районе столицы. На пешеходный переход в районе пересечения улиц Пражской и Аламатинской вышла женщина с коляской и собакой. По предварительной информации, перед пешеходным переходом остановился автомобиль с агрессивным водителем, который сначала начал кричать на женщину, а потом достал пистолет и выстрелил в собаку.

На помощь собаке прибежала фармацевт из ближайшей аптеки, но увы, помочь таксе она уже не могла, так как пуля попала прямо в голову. Пес умер на месте. Кроме того, помощь понадобилась и женщине, так как после происшествия у нее прихватило сердце. Неадекватный водитель с места происшествия скрылся. Прохожие вызвали полицию, а те – следственно-оперативную группу. Однако пострадавшая отказалась писать заявление.

В Киеве мужчина застрелил собаку (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Умани из автомата расстреляли авто преподавателей университета.

А также рассказывали о том, что под Киевом неизвестный семь раз выстрел в мужчину и сбежал с места происшествия.

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