Застрелив таксу і вилаяв жінку з коляскою: деталі конфлікту в Києві

У Києві водій застрелив собаку (Колаж РБК-Україна)

Врятувати собаку не вдалося, так як куля влучила їй у голову

У Києві неадекватний водій накинувся на жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу з коляскою, а потім застрелив її собаку. Подробиці події повідомляє видання "Інформатор".

Інцидент стався у вівторок, 20 серпня, в Дніпровському районі столиці. На пішохідний перехід в районі перетину вулиць Празької та Аламатинскої вийшла жінка з коляскою і собакою. За попередньою інформацією, перед пішохідним переходом зупинився автомобіль з агресивним водієм, який спочатку почав кричати на жінку, а потім дістав пістолет і вистрілив у собаку.

На допомогу собаці прибігла фармацевт з найближчої аптеки, але на жаль, допомогти таксі вона вже не могла, так як куля потрапила прямо в голову. Пес помер на місці. Крім того, допомога знадобилася і жінці, так як після події у неї прихопило серце. Неадекватний водій з місця пригоди зник. Перехожі викликали поліцію, а ті – слідчо-оперативну групу. Проте потерпіла відмовилася писати заяву.

У Києві чоловік застрелив собаку (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

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