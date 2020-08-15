Заставлю тебя плакать: Чак Норрис обратился к Лукашенко

Чак Норрис записал видео, в котором обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Легендарный голливудский актер назвал его Саша Ноль Процентов и призвал прекратить то, что он сейчас делает.

Видео было размещено на сервисе Cameo и доступно только для платных пользователей, но его уже быстро распространили в сети.

"Я хотел бы сказать пару слов Саше по кличке Саша Ноль Процентов и Мистер Таракан. Ты знаешь, когда я режу лук, плачу не я, а лук. Поэтому, если ты не прекратишь делать то, что сейчас делаешь, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать", - заявил 80-летний актер на видео.

Чак Норрис записал видеообращение для Лукашенко (видео: YouTube)

Стоит отметить, что Cameo – это платформа для видео, на которой знаменитости за определенную плату записывают разные персональные обращения и поздравления.

Таким образом, люди часто радуют своих близких, например, поздравлениями с Днем рождения. Поэтому обращение Чака Норриса не стоит воспринимать в серьез. Но это видео взбудоражило сеть.

Напомним, в сети появились душевные кадры, как в Минске демонстранты обнимают силовиков, а те опускают щиты. В сети показали фото и видео, как участники митингов подходят к солдатам, обнимают их, целуют и дарят цветы.

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