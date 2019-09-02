Заставили снять тряпку: в Германии туристы побили сторонника "ДНР" (видео)

В Германии туристы поймали сторонника террористов, который разгуливал в футболке с надписью: "ДНР". Видео происшествия опубликовали в сообществе "ХС Харьков".

Инцидент произошел в городе Ульм в Германии. Прохожие заметили в помещении магазина Penny адепта "русского мира" - мужчину в футболке с флагом "ДНР".

Люди позвонили в полицию и попросили копов прибыть в указанное место, но местные полицейские отказались и предложили неравнодушным гражданам приехать в полицейский участок и написать заявление.

Получив отказ, прохожие подошли к стороннику террористов самостоятельно. Они выяснили, что любитель "ДНР" родом из Боснии. После этого они заставили его снять футболку и даже попытались ее отобрать.

"Вышли из магазина и пытались вызывать полицию. Полиция сработала примерно, как у нас: приезжайте в участок и напишите заявление. Как они сказали, он гражданин Боснии и выпали на мороз. Ну как на мороз, заставили снять эту тряпку, я пытался отобрать, а оно при первой же возможности быстро убежать", - так описал ситуацию очевидец разборок с любителем "ДНР".

Гражданин Боснии покинул место инцидента, однако футболку он снял, и чтобы избежать дальнейших конфликтов – намотал ее себе на руку.

В комментариях пользователи отметили, что скорее всего разборки с адептом террористов устроили украинцы.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский прокурор оказался любителем "русского мира".

А также рассказывали о том, что во Львове поймали вандала, который рисовал советскую символику на памятниках и статуях.