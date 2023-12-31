ua en ru
Нд, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Заспівали "Щедрик". Світові зірки щемливо привітали українців зі святами (відео)

Неділя 31 грудня 2023 11:30
UA EN RU
Заспівали "Щедрик". Світові зірки щемливо привітали українців зі святами (відео) Світові зірки заспівали "Щедрик" (фото: UNITED24)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомі особистості світового масштабу, які є послами UNITED24, по-особливому передали свої привітання українцям напередодні свят. Знамениті актори і співаки заспівали "Щедрик" спеціально для громадян України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал фандрейзингової платформи.

Світові зірки заспівали "Щедрик"

В UNITED24 нагадали, що "Щедрик", написаний українським композитором Миколою Леонтовичем, - одна з найпопулярніших різдвяних пісень уже понад 120 років.

У 1930-х американський композитор українського походження Петро Вільговський видав англійську версію "Щедрика" - Carol of the Bells - яка стане міжнародним гімном Різдва.

"Тепер відома на весь світ українська пісня існує й у версії від наших амбасадорів. На знак солідарності з усіма, хто вже другий рік поспіль зустрічає свята в умовах повномасштабної війни. Відчувати цю підтримку сьогодні важливо, як ніколи. Стоїмо!", - наголосили в ініціативі.

До відеопривітання долучилися такі зірки як:

  • Канадська акторка, зірка фільмів і серіалів, режисерка та продюсерка Кетрін Винник
  • Американський актор Марк Гемілл
  • Американський актор Міша Коллінз
  • Американський актор, сценарист, кінопродюсер та режисер Лієв Шрайбер
  • Американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер
  • Українська тенісистка Еліна Світоліна
  • Шеф-кухар, засновник благодійної організації World Central Kitchen та викладач Гарвардського університету Хосе Андрес
  • Британський актор Марк Стронг

Нещодавно ми ділилися добіркою з 8 традиційних щедрівок, які повинен знати кожен українець.

Також дізнайтесь, що категорично не можна робити 31 грудня, щоб не втратити своє щастя.

Читайте РБК-Україна в Google News
щедрівки Элина Свитолина звезды шоу-бизнеса