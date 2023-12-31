Заспівали "Щедрик". Світові зірки щемливо привітали українців зі святами (відео)

Відомі особистості світового масштабу, які є послами UNITED24, по-особливому передали свої привітання українцям напередодні свят. Знамениті актори і співаки заспівали "Щедрик" спеціально для громадян України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал фандрейзингової платформи.

Світові зірки заспівали "Щедрик"

В UNITED24 нагадали, що "Щедрик", написаний українським композитором Миколою Леонтовичем, - одна з найпопулярніших різдвяних пісень уже понад 120 років.

У 1930-х американський композитор українського походження Петро Вільговський видав англійську версію "Щедрика" - Carol of the Bells - яка стане міжнародним гімном Різдва.

"Тепер відома на весь світ українська пісня існує й у версії від наших амбасадорів. На знак солідарності з усіма, хто вже другий рік поспіль зустрічає свята в умовах повномасштабної війни. Відчувати цю підтримку сьогодні важливо, як ніколи. Стоїмо!", - наголосили в ініціативі.

До відеопривітання долучилися такі зірки як: