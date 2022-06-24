Как засолить огурцы: самые лучшие рецепты от шеф-поваров

Сезон огурцов в самом разгаре и уже пришла пора заготовить их на зиму. А еще - делать быструю засолку огурцов, которыми можно полакомиться до наступления холодов.
Как правильно засолить огурцы по проверенным рецептам от шеф-поваров - читайте в материале ниже.
Делаем соляной раствор - воду доводим до кипения, растворяем в ней соль, добавляем листья смородины, соцветия укропа, чеснок, корень или листья хрена. Даем пряному рассолу остыть.
Пока он остывает, моем и сушим огурцы. Потом плотно выкладываем в стерилизованную тару. Заливаем рассолом, закатываем крышками.
Моем огурцы, обрезаем кончики по 1 см с каждой стороны, складываем в пакет. Чеснок натираем на терке, добавляем в пакет с остальными ингредиентами и хорошо перемешиваем. Оставляем на ночь в холодильнике.
Можно огурцы разрезать пополам, и тогда они будут готовы через 4 часа. Можно добавить листья смородины и натереть 20 г хрена.
Замочите огурцы в холодной воде на 2 часа, потом обрежьте плодоножки. Сложите огурцы в банку, добавьте чеснок, листья смородины и вишни, укроп и черный перец. Утрамбуйте. Залейте кипятком и оставьте остывать. Потом слейте воду.
Делаем рассол. В воду добавляем сахар и соль, доводим до кипения, заливаем в банку и добавляем лимонную кислоту. Банку закатываем и даем остыть. Ставим в темное прохладное место.
Кстати, ранее мы писали о том, можно ли закручивать и солить огурцы с первого урожая.
А еще мы рассказывали о том, как быстро подготовить банки для консервации.