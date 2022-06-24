Як засолити огірки: найкращі рецепти від шеф-кухарів

Класичний рецепт

Середні огірки - 2 кг

Вода - 3 л

Часник очищений і подрібнений - 40 г

Листя смородини - 20 г

Корінь або листя хрону - 60 г

Суцвіття кропу - 60 г

Сіль (не йодована) - 150 г

Робимо соляний розчин-воду доводимо до кипіння, розчиняємо в ній сіль, додаємо листя смородини, суцвіття кропу, часник, корінь або листя хрону. Даємо пряному розсолу охолонути.

Поки він остигає, миємо й сушимо огірки. Потім щільно викладаємо в стерилізовану тару. Заливаємо розсолом, закочує кришками.

Огірки в пакеті

Середні огірки - 1 кг

Сіль - 30 г

Кріп свіжий - 60 г

Часник подрібнений - 15 г

Лавровий лист - 3 шт.

Перець духмяний - 2 г

Миємо огірки, обрізаємо кінчики по 1 см з кожного боку, складаємо в пакет. Часник натираємо на тертці, додаємо в пакет з іншими інгредієнтами та добре перемішуємо. Ми залишаємо на ніч в холодильнику.

Можна огірки розрізати навпіл, і тоді вони будуть готові через 4 години. Можна додати листя смородини й натерти 20 г хрону.

Мариновані огірки з листям смородини

Огірки - 1,5 кг

Вода - 1 л

Сіль - 2 ст. ложки

Цукор - 1 ст. ложка

Часник - 5 зубчиків

Лист смородини -1 шт.

Лист вишні - 1 шт.

Кріп - 3-4 гілочки

Перець чорний горошком - щіпка

Лимонна кислота - 1 ч. ложка

Замочіть огірки в холодній воді на 2 години, потім обріжте плодоніжки. Складіть огірки в банку, додайте часник, листя смородини та вишні, кріп і чорний перець. Утрамбувавши. Залийте окропом і залиште остигати. Потім злийте воду.

Робимо розсіл. У воду додаємо цукор і сіль, доводимо до кипіння, заливаємо в банку і додаємо лимонну кислоту. Банку закочує і даємо охолонути. Ставимо в темне прохолодне місце.