Як засолити огірки: найкращі рецепти від шеф-кухарів

Сезон огірків в самому розпалі й вже прийшла пора заготовити їх на зиму. А ще - робити швидку засолювання огірків, якими можна поласувати до настання холодів.
Як правильно засолити огірки за перевіреними рецептами від шеф-кухарів - читайте в матеріалі нижче.
Робимо соляний розчин-воду доводимо до кипіння, розчиняємо в ній сіль, додаємо листя смородини, суцвіття кропу, часник, корінь або листя хрону. Даємо пряному розсолу охолонути.
Поки він остигає, миємо й сушимо огірки. Потім щільно викладаємо в стерилізовану тару. Заливаємо розсолом, закочує кришками.
Миємо огірки, обрізаємо кінчики по 1 см з кожного боку, складаємо в пакет. Часник натираємо на тертці, додаємо в пакет з іншими інгредієнтами та добре перемішуємо. Ми залишаємо на ніч в холодильнику.
Можна огірки розрізати навпіл, і тоді вони будуть готові через 4 години. Можна додати листя смородини й натерти 20 г хрону.
Замочіть огірки в холодній воді на 2 години, потім обріжте плодоніжки. Складіть огірки в банку, додайте часник, листя смородини та вишні, кріп і чорний перець. Утрамбувавши. Залийте окропом і залиште остигати. Потім злийте воду.
Робимо розсіл. У воду додаємо цукор і сіль, доводимо до кипіння, заливаємо в банку і додаємо лимонну кислоту. Банку закочує і даємо охолонути. Ставимо в темне прохолодне місце.
До речі, раніше ми писали про те, чи можна закручувати та солити огірки з першого врожаю.
А ще ми розповідали про те, як швидко підготувати банки для консервації.