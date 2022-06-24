Как засолить огурцы: самые лучшие рецепты от шеф-поваров

Сезон огурцов в самом разгаре и уже пришла пора заготовить их на зиму. А еще - делать быструю засолку огурцов, которыми можно полакомиться до наступления холодов.

Как правильно засолить огурцы по проверенным рецептам от шеф-поваров - читайте в материале ниже.

Классический рецепт

Средние огурцы - 2 кг

Вода - 3 л

Чеснок очищенный и измельченный - 40 г

Листья смородины - 20 г

Корень или листья хрена - 60 г

Соцветие укропа - 60 г

Соль (не йодированная) - 150 г

Делаем соляной раствор - воду доводим до кипения, растворяем в ней соль, добавляем листья смородины, соцветия укропа, чеснок, корень или листья хрена. Даем пряному рассолу остыть.

Пока он остывает, моем и сушим огурцы. Потом плотно выкладываем в стерилизованную тару. Заливаем рассолом, закатываем крышками.

Огурцы в пакете

Средние огурцы - 1 кг

Соль - 30 г

Укроп свежий - 60 г

Чеснок измельченный - 15 г

Лавровый лист - 3 шт.

Перец душистый - 2 г

Моем огурцы, обрезаем кончики по 1 см с каждой стороны, складываем в пакет. Чеснок натираем на терке, добавляем в пакет с остальными ингредиентами и хорошо перемешиваем. Оставляем на ночь в холодильнике.

Можно огурцы разрезать пополам, и тогда они будут готовы через 4 часа. Можно добавить листья смородины и натереть 20 г хрена.

Маринованные огурцы с листьями смородины

Огурцы - 1,5 кг

Вода - 1 л

Соль - 2 ст. ложки

Сахар - 1 ст. ложка

Чеснок - 5 зубчиков

Лист смородины -1 шт.

Лист вишни - 1 шт.

Укроп - 3-4 веточки

Перец черный горошком - щепотка

Лимонная кислота - 1 ч. ложка

Замочите огурцы в холодной воде на 2 часа, потом обрежьте плодоножки. Сложите огурцы в банку, добавьте чеснок, листья смородины и вишни, укроп и черный перец. Утрамбуйте. Залейте кипятком и оставьте остывать. Потом слейте воду.

Делаем рассол. В воду добавляем сахар и соль, доводим до кипения, заливаем в банку и добавляем лимонную кислоту. Банку закатываем и даем остыть. Ставим в темное прохладное место.