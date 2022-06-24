Как засолить огурцы: самые лучшие рецепты от шеф-поваров
Сезон огурцов в самом разгаре и уже пришла пора заготовить их на зиму. А еще - делать быструю засолку огурцов, которыми можно полакомиться до наступления холодов.
Как правильно засолить огурцы по проверенным рецептам от шеф-поваров - читайте в материале ниже.
Классический рецепт
- Средние огурцы - 2 кг
- Вода - 3 л
- Чеснок очищенный и измельченный - 40 г
- Листья смородины - 20 г
- Корень или листья хрена - 60 г
- Соцветие укропа - 60 г
- Соль (не йодированная) - 150 г
Делаем соляной раствор - воду доводим до кипения, растворяем в ней соль, добавляем листья смородины, соцветия укропа, чеснок, корень или листья хрена. Даем пряному рассолу остыть.
Пока он остывает, моем и сушим огурцы. Потом плотно выкладываем в стерилизованную тару. Заливаем рассолом, закатываем крышками.
Огурцы в пакете
- Средние огурцы - 1 кг
- Соль - 30 г
- Укроп свежий - 60 г
- Чеснок измельченный - 15 г
- Лавровый лист - 3 шт.
- Перец душистый - 2 г
Моем огурцы, обрезаем кончики по 1 см с каждой стороны, складываем в пакет. Чеснок натираем на терке, добавляем в пакет с остальными ингредиентами и хорошо перемешиваем. Оставляем на ночь в холодильнике.
Можно огурцы разрезать пополам, и тогда они будут готовы через 4 часа. Можно добавить листья смородины и натереть 20 г хрена.
Маринованные огурцы с листьями смородины
- Огурцы - 1,5 кг
- Вода - 1 л
- Соль - 2 ст. ложки
- Сахар - 1 ст. ложка
- Чеснок - 5 зубчиков
- Лист смородины -1 шт.
- Лист вишни - 1 шт.
- Укроп - 3-4 веточки
- Перец черный горошком - щепотка
- Лимонная кислота - 1 ч. ложка
Замочите огурцы в холодной воде на 2 часа, потом обрежьте плодоножки. Сложите огурцы в банку, добавьте чеснок, листья смородины и вишни, укроп и черный перец. Утрамбуйте. Залейте кипятком и оставьте остывать. Потом слейте воду.
Делаем рассол. В воду добавляем сахар и соль, доводим до кипения, заливаем в банку и добавляем лимонную кислоту. Банку закатываем и даем остыть. Ставим в темное прохладное место.
Кстати, ранее мы писали о том, можно ли закручивать и солить огурцы с первого урожая.
А еще мы рассказывали о том, как быстро подготовить банки для консервации.