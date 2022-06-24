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Как засолить огурцы: самые лучшие рецепты от шеф-поваров

Новина українською →
Пятница 24 июня 2022 14:15
Как засолить огурцы: самые лучшие рецепты от шеф-поваров Фото: Как засолить огурцы по рецептам от шеф-поваров (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сезон огурцов в самом разгаре и уже пришла пора заготовить их на зиму. А еще - делать быструю засолку огурцов, которыми можно полакомиться до наступления холодов.

Как правильно засолить огурцы по проверенным рецептам от шеф-поваров - читайте в материале ниже.

Классический рецепт

  • Средние огурцы - 2 кг
  • Вода - 3 л
  • Чеснок очищенный и измельченный - 40 г
  • Листья смородины - 20 г
  • Корень или листья хрена - 60 г
  • Соцветие укропа - 60 г
  • Соль (не йодированная) - 150 г

Делаем соляной раствор - воду доводим до кипения, растворяем в ней соль, добавляем листья смородины, соцветия укропа, чеснок, корень или листья хрена. Даем пряному рассолу остыть.

Пока он остывает, моем и сушим огурцы. Потом плотно выкладываем в стерилизованную тару. Заливаем рассолом, закатываем крышками.

Огурцы в пакете

  • Средние огурцы - 1 кг
  • Соль - 30 г
  • Укроп свежий - 60 г
  • Чеснок измельченный - 15 г
  • Лавровый лист - 3 шт.
  • Перец душистый - 2 г

Моем огурцы, обрезаем кончики по 1 см с каждой стороны, складываем в пакет. Чеснок натираем на терке, добавляем в пакет с остальными ингредиентами и хорошо перемешиваем. Оставляем на ночь в холодильнике.

Можно огурцы разрезать пополам, и тогда они будут готовы через 4 часа. Можно добавить листья смородины и натереть 20 г хрена.

Маринованные огурцы с листьями смородины

  • Огурцы - 1,5 кг
  • Вода - 1 л
  • Соль - 2 ст. ложки
  • Сахар - 1 ст. ложка
  • Чеснок - 5 зубчиков
  • Лист смородины -1 шт.
  • Лист вишни - 1 шт.
  • Укроп - 3-4 веточки
  • Перец черный горошком - щепотка
  • Лимонная кислота - 1 ч. ложка

Замочите огурцы в холодной воде на 2 часа, потом обрежьте плодоножки. Сложите огурцы в банку, добавьте чеснок, листья смородины и вишни, укроп и черный перец. Утрамбуйте. Залейте кипятком и оставьте остывать. Потом слейте воду.

Делаем рассол. В воду добавляем сахар и соль, доводим до кипения, заливаем в банку и добавляем лимонную кислоту. Банку закатываем и даем остыть. Ставим в темное прохладное место.

Кстати, ранее мы писали о том, можно ли закручивать и солить огурцы с первого урожая.

А еще мы рассказывали о том, как быстро подготовить банки для консервации.

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консервация заготовки на зиму
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