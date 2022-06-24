Як засолити огірки: найкращі рецепти від шеф-кухарів
Сезон огірків в самому розпалі й вже прийшла пора заготовити їх на зиму. А ще - робити швидку засолювання огірків, якими можна поласувати до настання холодів.
Як правильно засолити огірки за перевіреними рецептами від шеф-кухарів - читайте в матеріалі нижче.
Класичний рецепт
- Середні огірки - 2 кг
- Вода - 3 л
- Часник очищений і подрібнений - 40 г
- Листя смородини - 20 г
- Корінь або листя хрону - 60 г
- Суцвіття кропу - 60 г
- Сіль (не йодована) - 150 г
Робимо соляний розчин-воду доводимо до кипіння, розчиняємо в ній сіль, додаємо листя смородини, суцвіття кропу, часник, корінь або листя хрону. Даємо пряному розсолу охолонути.
Поки він остигає, миємо й сушимо огірки. Потім щільно викладаємо в стерилізовану тару. Заливаємо розсолом, закочує кришками.
Огірки в пакеті
- Середні огірки - 1 кг
- Сіль - 30 г
- Кріп свіжий - 60 г
- Часник подрібнений - 15 г
- Лавровий лист - 3 шт.
- Перець духмяний - 2 г
Миємо огірки, обрізаємо кінчики по 1 см з кожного боку, складаємо в пакет. Часник натираємо на тертці, додаємо в пакет з іншими інгредієнтами та добре перемішуємо. Ми залишаємо на ніч в холодильнику.
Можна огірки розрізати навпіл, і тоді вони будуть готові через 4 години. Можна додати листя смородини й натерти 20 г хрону.
Мариновані огірки з листям смородини
- Огірки - 1,5 кг
- Вода - 1 л
- Сіль - 2 ст. ложки
- Цукор - 1 ст. ложка
- Часник - 5 зубчиків
- Лист смородини -1 шт.
- Лист вишні - 1 шт.
- Кріп - 3-4 гілочки
- Перець чорний горошком - щіпка
- Лимонна кислота - 1 ч. ложка
Замочіть огірки в холодній воді на 2 години, потім обріжте плодоніжки. Складіть огірки в банку, додайте часник, листя смородини та вишні, кріп і чорний перець. Утрамбувавши. Залийте окропом і залиште остигати. Потім злийте воду.
Робимо розсіл. У воду додаємо цукор і сіль, доводимо до кипіння, заливаємо в банку і додаємо лимонну кислоту. Банку закочує і даємо охолонути. Ставимо в темне прохолодне місце.
До речі, раніше ми писали про те, чи можна закручувати та солити огірки з першого врожаю.
А ще ми розповідали про те, як швидко підготувати банки для консервації.