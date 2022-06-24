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Як засолити огірки: найкращі рецепти від шеф-кухарів

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П'ятниця 24 червня 2022 14:15
Як засолити огірки: найкращі рецепти від шеф-кухарів Фото: як засолити огірки за рецептами від шеф-кухарів (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сезон огірків в самому розпалі й вже прийшла пора заготовити їх на зиму. А ще - робити швидку засолювання огірків, якими можна поласувати до настання холодів.

Як правильно засолити огірки за перевіреними рецептами від шеф-кухарів - читайте в матеріалі нижче.

Класичний рецепт

  • Середні огірки - 2 кг
  • Вода - 3 л
  • Часник очищений і подрібнений - 40 г
  • Листя смородини - 20 г
  • Корінь або листя хрону - 60 г
  • Суцвіття кропу - 60 г
  • Сіль (не йодована) - 150 г

Робимо соляний розчин-воду доводимо до кипіння, розчиняємо в ній сіль, додаємо листя смородини, суцвіття кропу, часник, корінь або листя хрону. Даємо пряному розсолу охолонути.

Поки він остигає, миємо й сушимо огірки. Потім щільно викладаємо в стерилізовану тару. Заливаємо розсолом, закочує кришками.

Огірки в пакеті

  • Середні огірки - 1 кг
  • Сіль - 30 г
  • Кріп свіжий - 60 г
  • Часник подрібнений - 15 г
  • Лавровий лист - 3 шт.
  • Перець духмяний - 2 г

Миємо огірки, обрізаємо кінчики по 1 см з кожного боку, складаємо в пакет. Часник натираємо на тертці, додаємо в пакет з іншими інгредієнтами та добре перемішуємо. Ми залишаємо на ніч в холодильнику.

Можна огірки розрізати навпіл, і тоді вони будуть готові через 4 години. Можна додати листя смородини й натерти 20 г хрону.

Мариновані огірки з листям смородини

  • Огірки - 1,5 кг
  • Вода - 1 л
  • Сіль - 2 ст. ложки
  • Цукор - 1 ст. ложка
  • Часник - 5 зубчиків
  • Лист смородини -1 шт.
  • Лист вишні - 1 шт.
  • Кріп - 3-4 гілочки
  • Перець чорний горошком - щіпка
  • Лимонна кислота - 1 ч. ложка

Замочіть огірки в холодній воді на 2 години, потім обріжте плодоніжки. Складіть огірки в банку, додайте часник, листя смородини та вишні, кріп і чорний перець. Утрамбувавши. Залийте окропом і залиште остигати. Потім злийте воду.

Робимо розсіл. У воду додаємо цукор і сіль, доводимо до кипіння, заливаємо в банку і додаємо лимонну кислоту. Банку закочує і даємо охолонути. Ставимо в темне прохолодне місце.

До речі, раніше ми писали про те, чи можна закручувати та солити огірки з першого врожаю.

А ще ми розповідали про те, як швидко підготувати банки для консервації.

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