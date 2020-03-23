Заслужений лікар України розповіла, як проявляється коронавірус
Голубовська розповіла, як проявляється коронавірус (фото: РБК-Україна)
Ольга Голубовська розповіла українцям, як проявляється коронавірус
Коронавірусом в Україні заразилися вже 73 людини. Троє з них померли. Найбільше випадків інфікування зафіксовано у столиці - 20 осіб. Заслужений лікар України Ольга Голубовська повідомила, що COVID-19 поширюється дуже швидко і насправді, коли буде більше тестів - буде і більше заражених. Також медик повідомила, які самі основні симптоми коронавіруса. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.
До речі, лікар зазначила, що в Україні поки що важкохворі пацієнти не домінують.
Як проявляється коронавірус:
- Підвищення температури до 39 градусів.
- Інтоксикація організму.
- Пневмонія може розвиватися без підвищення температури тіла або короткочасного підвищення до 37,5 градусів;
- Може бути тривалий низький субфебриллитет (7 днів і більше) - таким хворим необхідно робити рентген навіть при відсутності фізикальних даних.
- Сухість у ротоглотці, яка викликає сильну спрагу.
- Убогий кашель.
- У 15% хворих виникають різі в очах і кон'юнктивіт.
- У 10-15% виникає аносмія (втрата нюху);
- Розвиток пневмоній супроводжується вельми мізерними фізикальными даними.
- На п'ятий чи восьмий день стан може погіршуватися, знову підвищуватися температура тіла і посилюватися симптоми ураження дихальних шляхів.
- 30% госпіталізованих пацієнтів і 8% амбулаторних відзначається лейкопенія, тромбоцитопенія, підвищення активності трансаміназ.
Як ми раніше писали, число хворих коронавірусом в Україні за добу стрімко зросла. Поки кількість смертей залишається на колишньому рівні, тести 73 пацієнтів дали позитивний результат.
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