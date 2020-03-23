ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заслужений лікар України розповіла, як проявляється коронавірус

STYLERКоронавірус    23.03.2020 - 08:23
Заслужений лікар України розповіла, як проявляється коронавірус
Голубовська розповіла, як проявляється коронавірус (фото: РБК-Україна)

Ольга Голубовська розповіла українцям, як проявляється коронавірус

Коронавірусом в Україні заразилися вже 73 людини. Троє з них померли. Найбільше випадків інфікування зафіксовано у столиці - 20 осіб. Заслужений лікар України Ольга Голубовська повідомила, що COVID-19 поширюється дуже швидко і насправді, коли буде більше тестів - буде і більше заражених. Також медик повідомила, які самі основні симптоми коронавіруса. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

До речі, лікар зазначила, що в Україні поки що важкохворі пацієнти не домінують.

Як проявляється коронавірус:

  • Підвищення температури до 39 градусів.
  • Інтоксикація організму.
  • Пневмонія може розвиватися без підвищення температури тіла або короткочасного підвищення до 37,5 градусів;
  • Може бути тривалий низький субфебриллитет (7 днів і більше) - таким хворим необхідно робити рентген навіть при відсутності фізикальних даних.
  • Сухість у ротоглотці, яка викликає сильну спрагу.
  • Убогий кашель.
  • У 15% хворих виникають різі в очах і кон'юнктивіт.
  • У 10-15% виникає аносмія (втрата нюху);
  • Розвиток пневмоній супроводжується вельми мізерними фізикальными даними.
  • На п'ятий чи восьмий день стан може погіршуватися, знову підвищуватися температура тіла і посилюватися симптоми ураження дихальних шляхів.
  • 30% госпіталізованих пацієнтів і 8% амбулаторних відзначається лейкопенія, тромбоцитопенія, підвищення активності трансаміназ.

Як ми раніше писали, число хворих коронавірусом в Україні за добу стрімко зросла. Поки кількість смертей залишається на колишньому рівні, тести 73 пацієнтів дали позитивний результат.

Несподіваний поворот: вчені знали про коронавирусе задовго до епідемії Число померлих від коронавірусу у світі становить понад 14,7 тисяч людей
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся