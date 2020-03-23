Заслужений лікар України розповіла, як проявляється коронавірус

Голубовська розповіла, як проявляється коронавірус (фото: РБК-Україна)

Ольга Голубовська розповіла українцям, як проявляється коронавірус

Коронавірусом в Україні заразилися вже 73 людини. Троє з них померли. Найбільше випадків інфікування зафіксовано у столиці - 20 осіб. Заслужений лікар України Ольга Голубовська повідомила, що COVID-19 поширюється дуже швидко і насправді, коли буде більше тестів - буде і більше заражених. Також медик повідомила, які самі основні симптоми коронавіруса. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

До речі, лікар зазначила, що в Україні поки що важкохворі пацієнти не домінують.

Як проявляється коронавірус:

Підвищення температури до 39 градусів.

Інтоксикація організму.

Пневмонія може розвиватися без підвищення температури тіла або короткочасного підвищення до 37,5 градусів;

Може бути тривалий низький субфебриллитет (7 днів і більше) - таким хворим необхідно робити рентген навіть при відсутності фізикальних даних.

Сухість у ротоглотці, яка викликає сильну спрагу.

Убогий кашель.

У 15% хворих виникають різі в очах і кон'юнктивіт.

У 10-15% виникає аносмія (втрата нюху);

Розвиток пневмоній супроводжується вельми мізерними фізикальными даними.

На п'ятий чи восьмий день стан може погіршуватися, знову підвищуватися температура тіла і посилюватися симптоми ураження дихальних шляхів.

30% госпіталізованих пацієнтів і 8% амбулаторних відзначається лейкопенія, тромбоцитопенія, підвищення активності трансаміназ.

Як ми раніше писали, число хворих коронавірусом в Україні за добу стрімко зросла. Поки кількість смертей залишається на колишньому рівні, тести 73 пацієнтів дали позитивний результат.