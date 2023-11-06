"Засліплення супутників"

Коли у небі з'явилося червоне сяйво, спочатку росіяни не розуміли, що коїться. Рідкісне явище можна було спостерігати над тимчасово окупованими територіями України й над прикордонними містами країни-агресорки. Окупанти перелякалися та почали видавати у пропагандистських Telegram-каналах власні версії події.

Так, росіяни "не виключали", що у червоне сяйво у небі - результат роботи системи Міноборони РФ. Вони навіть думали, що природне явище моглои бути результатом "засліплення супутників".

Як росіяни впали в істерику через північне сяйво (скріншот)

Цинічна версія появи північного сяйва від окупантів

Мало того, росіяни навіть пов'язали сяйво з тим, що вони окупували території Донбасу та цинічно назвали це "входженням у склад РФ". Мешканці країни-агресорки писали, що раніше такого явища не спостерігалося.

Тому вони вигадали ще одну версію появи сяйва. На думку окупантів, небо почервоніло внаслідок "інтеграції". І поки одні росіяни боялися, що сяйво сигналізує про щось погане, інші раділи явищу, але навіть не знали, що це таке.

Росіяни видали абсурдну версію появи північного сяйва (скріншот)