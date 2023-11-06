"Засліплення супутників": як росіяни впали в істерику через північне сяйво
Червоне північне сяйво, яке 5 листопада можна було спостерігати над багатьма областями України, не на жарт налякало росіян. Вони почали видавати фейки про те, що це було "засліплення супутників".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як окупантів налякало північне сяйво.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Telegram-канали.
"Засліплення супутників"
Коли у небі з'явилося червоне сяйво, спочатку росіяни не розуміли, що коїться. Рідкісне явище можна було спостерігати над тимчасово окупованими територіями України й над прикордонними містами країни-агресорки. Окупанти перелякалися та почали видавати у пропагандистських Telegram-каналах власні версії події.
Так, росіяни "не виключали", що у червоне сяйво у небі - результат роботи системи Міноборони РФ. Вони навіть думали, що природне явище моглои бути результатом "засліплення супутників".
Як росіяни впали в істерику через північне сяйво (скріншот)
Цинічна версія появи північного сяйва від окупантів
Мало того, росіяни навіть пов'язали сяйво з тим, що вони окупували території Донбасу та цинічно назвали це "входженням у склад РФ". Мешканці країни-агресорки писали, що раніше такого явища не спостерігалося.
Тому вони вигадали ще одну версію появи сяйва. На думку окупантів, небо почервоніло внаслідок "інтеграції". І поки одні росіяни боялися, що сяйво сигналізує про щось погане, інші раділи явищу, але навіть не знали, що це таке.
Росіяни видали абсурдну версію появи північного сяйва (скріншот)
Нагадаємо, раніше ми вже показували, як виглядало північне сяйво над Україною та де саме його можна було побачити.
Окрім цього, науковці пояснили, чому над Україною з'явилося північне сяйво.