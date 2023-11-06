"Ослепление спутников": как россияне впали в истерику из-за северного сияния

Красное северное сияние, которое 5 ноября можно было наблюдать над многими областями Украины, не на шутку испугало россиян. Они начали выдавать фейки о том, что это было "ослепление спутников".

"Ослепление спутников"

Когда в небе появилось красное сияние, сначала россияне не понимали, что происходит. Редкое явление можно было наблюдать над временно оккупированными территориями Украины и над приграничными городами страны-агрессора. Оккупанты испугались и начали выдавать в пропагандистских Telegram-каналах собственные версии события.

Так, россияне "не исключали", что в красное сияние в небе - результат работы системы Минобороны РФ. Они даже думали, что природное явление могло быть результатом "ослепления спутников".

Как россияне упали в истерику из-за северного сияния (скриншот)

Циничная версия появления северного сияния от оккупантов

Более того, россияне даже связали сияние с тем, что они оккупировали территории Донбасса и цинично назвали это "вхождением в состав РФ". Жители страны-агрессора писали, что раньше такого явления не наблюдалось.

Поэтому они придумали еще одну версию появления сияния. По мнению оккупантов, небо покраснело в результате "интеграции". И пока одни россияне боялись, что сияние сигнализирует о чем-то плохом, другие радовались явлению, но даже не знали, что это такое.

Россияне выдали абсурдную версию появления северного сияния (скриншот)