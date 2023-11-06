ua en ru
Пн, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Ослепление спутников": как россияне впали в истерику из-за северного сияния

Понедельник 06 ноября 2023 11:34
UA EN RU
"Ослепление спутников": как россияне впали в истерику из-за северного сияния Северное сияние "Аврора" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Красное северное сияние, которое 5 ноября можно было наблюдать над многими областями Украины, не на шутку испугало россиян. Они начали выдавать фейки о том, что это было "ослепление спутников".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как окупантов испугало северное сияние.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-каналы.

"Ослепление спутников"

Когда в небе появилось красное сияние, сначала россияне не понимали, что происходит. Редкое явление можно было наблюдать над временно оккупированными территориями Украины и над приграничными городами страны-агрессора. Оккупанты испугались и начали выдавать в пропагандистских Telegram-каналах собственные версии события.

Так, россияне "не исключали", что в красное сияние в небе - результат работы системы Минобороны РФ. Они даже думали, что природное явление могло быть результатом "ослепления спутников".

&quot;Ослепление спутников&quot;: как россияне впали в истерику из-за северного сияния

Как россияне упали в истерику из-за северного сияния (скриншот)

Циничная версия появления северного сияния от оккупантов

Более того, россияне даже связали сияние с тем, что они оккупировали территории Донбасса и цинично назвали это "вхождением в состав РФ". Жители страны-агрессора писали, что раньше такого явления не наблюдалось.

Поэтому они придумали еще одну версию появления сияния. По мнению оккупантов, небо покраснело в результате "интеграции". И пока одни россияне боялись, что сияние сигнализирует о чем-то плохом, другие радовались явлению, но даже не знали, что это такое.

&quot;Ослепление спутников&quot;: как россияне впали в истерику из-за северного сияния

Россияне выдали абсурдную версию появления северного сияния (скриншот)

Напомним, ранее мы уже показывали, как выглядело северное сияние над Украиной и где именно его можно было увидеть.

Кроме того, ученые объяснили, почему над Украиной появилось северное сияние.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курйози