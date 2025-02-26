Засинаєте менше ніж за 5 хвилин? Ось про які проблеми зі здоров'ям це свідчить

Що варто знати

Дорослим віком від 18 до 64 років варто спати від 7 до 9 годин щоночі. Однак це не завжди можливо, оскільки кожна п’ята людина визнає, що не висипається, що призводить до депривації.

Якщо ви засинаєте менше ніж за 5 хвилин, це може свідчити про надмірну сонливість, яка, ймовірно, спричинена поганим або перерваним сном. Отже, якщо ви швидко засинаєте, це може бути більше пов’язано з тим, що ви не висипаєтеся якісно.

Експерти розробили часову шкалу, яка показує, скільки часу потрібно, щоб заснути, і що це говорить про ваше здоров’я. Все, що менше п’яти хвилин, позначається як серйозний ризик, а "здоровий" стандарт становить від п’яти до 20 хвилин.

З іншого боку, якщо вам потрібно більше 20-30 хвилин, щоб заснути, це може означати, що у вас безсоння.

Безсоння може виникнути з різних причин, тому це може стати серйозною проблемою. Не всі мають однакові тригери, які призводять до цієї проблеми. Серед поширених проблем:

Проблеми навколишнього середовища: нічний шум, світло екрана від телефонів, телевізорів і планшетів можуть змусити вас довго засинати

нічний шум, світло екрана від телефонів, телевізорів і планшетів можуть змусити вас довго засинати Життєві події: ви можете відчувати себе розсіяним, напруженим або хвилюватися про те, що відбувається у житті, коли ви намагаєтеся заснути, що може вплинути на здатність розслабитися

ви можете відчувати себе розсіяним, напруженим або хвилюватися про те, що відбувається у житті, коли ви намагаєтеся заснути, що може вплинути на здатність розслабитися Цикл мислення: тривожні думки про те, що ви не висипаєтеся, можуть викликати страждання, заважаючи розслабитися та заснути

тривожні думки про те, що ви не висипаєтеся, можуть викликати страждання, заважаючи розслабитися та заснути Вибір способу життя: розвиток поганих звичок, пов’язаних зі сном, наприклад відсутність регулярного режиму, може спричинити проблеми

Хронічне недосипання пов’язане з кількома серйозними проблемами фізичного та психічного здоров’я, включаючи хвороби серця, інсульти, ожиріння, високий кров’яний тиск, депресію та хворобу Альцгеймера.

Можна придбати в аптеці таблетки або рідини, які допоможуть краще спати. Деякі містять натуральні інгредієнти, такі як валеріана або лаванда.

Також важливо пам'ятати, що снодійні можуть мати серйозні побічні ефекти, і ви можете стати залежними від них.

Як покращити засинання

Провітрюйте спальню перед сном

Якщо на вулиці дуже холодно - відкрийте вікно на кілька хвилин і запустить свіже повітря в кімнату. Це допоможе налагодженню якісного сну.

Уникайте ситної вечері

Їжте не пізніше, ніж за 3-4 години до сну, проте і не лягайте спати голодними. Перед сном краще уникати солодкої, дуже гострої, жирної та смаженої їжі. Все тому, що вона важко перетравлюється й дає організму непотрібні під час сну калорії.

Одягайте для сну спеціальний комфортний одяг

Піжама та нічна сорочка повинні були виготовленими з натуральної тканини, бути зручними і не містили зайвих декоративних елементів. Ґудзики чи надто грубі шви створюватимуть дискомфорт під час сну.

Не забувайте про фізичну активність

Перетворіть рух на свою корисну звичку. Якщо після робочого дня в офісі у вас є можливість пішки дійти додому - оберіть саме цей варіант або вийдіть з автобуса раніше на одну зупинку і здолайте решту відстані самотужки.

Чим більше фізичної активності, тим краще наш організм розслабляється.

Також в інтерв'ю РБК-Україна фітнес-тренер і нутриціолог Віктор Мандзяк розповідав, якщо ви лягли в ліжко і 20 хвилин не можете заснути, то варто не мучити себе, а встати і почати читати книжку. Так ви швидше захочете спати.

До того, якщо людина працює в нічну зміну, то варто набирати своїх вісім годин сну на добу. Необхідно також споживати на добу свою кількість калорій та їжі.