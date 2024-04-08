"Зашлють" працювати у село: 6 популярних міфів про інтернатуру 2024 року

Студенти на держбюджеті під час розподілу не можуть обирати спеціальність

Це досить популярний міф, який виник вже давно.

Однак, насправді всі випускники, незалежно від форми навчання, зможуть самостійно обрати спеціальність, регіон і заклад охорони здоровʼя для проходження інтернатури з-поміж наявних вакансій.

Чим вищий рейтинговий бал випускника, тим ширші можливості вибору він матиме.

Рейтинговий бал залежить від того, як навчався студент протягом 6 років та як склав іспит КРОК-2.

Усі будуть "заслані" сімейними лікарями в село

Пропозиції щодо місця працевлаштування та проходження інтернатури за обраною спеціальністю міститимуть всі лікувальні заклади України, в яких є вакантні посади.

Експерти зазначили, що ніхто нікого не відправлятиме у "заслання", адже кожен студент відповідно до свого рейтингу самостійно обиратиме спеціальність і місце проходження інтернатури.

Студенти, які навчалися за державним замовленням, можуть відмовитись від участі в розподілі й взяти у ньому участь наступного року.

Крім того, якщо випускнику не вистачить рейтингових балів для вибору бажаної спеціальності за результатами розподілу, він зможе її отримати після проходження інтернатури шляхом навчання на циклі спеціалізації.

Вибір місця інтернатури зв'язує руки у виборі майбутнього місця роботи

Важливим є те, що вибір медзакладу для проходження інтернатури не означає, що інтерн проведе там весь час. Навчання відбувається відповідно до програми підготовки в інтернатурі.

До випускників 2024 року не застосовуватиметься трирічне відпрацювання після проходження інтернатури. Також держава забезпечить кожного лікаря-інтерна першим місцем роботи.

Правила розподілу були іншими, коли нинішні випускники вступали на навчання

Випускники 2024 року вступали на навчання у 2018 році. З 1996 до 2021 року діяло попереднє Положення про інтернатуру та Порядок працевлаштування випускників (з 1997 до 2022 року).

Вони передбачали право самостійного працевлаштування лише у виняткових випадках. А чинне Положення про інтернатуру, затверджене 2021 року, дозволяє студентам бюджетної й контрактної форми навчання брати участь у розподілі на "бюджетну" інтернатуру й обрати спеціальність і місце проходження інтернатури з переліку, сформованого відповідно до кадрових потреб поточного року.

Студенти бюджетної форми навчання не можуть обрати місце проходження інтернатури в закладах, які не подали до МОЗ кадрові потреби.

Таке право було надане тимчасово у 2022-2023 роках після початку повномасштабної війни, адже держава мала труднощі у забезпеченні повного обсягу фінансування та необхідної кількості вакантних посад для кожного випускника.

Інтернів змушують працювати за мінімальними зарплатами

Заклади охорони здоров’я комунальної та державної форм власності матимуть підтримку від Національної служби здоров’я України. Для цього їм потрібно буде підписати з НСЗУ договір.

МОЗ не впливає на рівень зарплати інтерна. Проте він не обмежується мінімальною платнею, а залежить від керівника закладу та професійних обовʼязків, які делегують інтерну.

Оновлені зміни зменшують кількість спеціальностей для інтернатури

Кількість спеціальностей не зменшується, навпаки - у 2024 році до 23 спеціальностей додається ще одна - "Судово-медична експертиза".

Також МОЗ опрацьовує можливість зміни термінів підготовки за наявними спеціальностями й поступово змінюватиме їх.