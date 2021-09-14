Зашел в подъезд и напал с ножом: в Киеве женщину изнасиловали прямо в лифте

В Киеве на 36-летнюю напали и изнасиловали прямо в лифте. Подозреваемого быстро задержали благодаря камерам наблюдения, а жертве понадобилась медицинская помощь.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Киева.

Как оказалось, неизвестный мужчина зашел вслед за женщиной в подъезд, а затем - в лифт. Пригрозил ей ножом и совершил действия "сексуального характера" в лифте.

Преступление произошло в Дарницком районе столицы в одном из жилых домов на проспекте Петра Григоренко.

Потерпевшая обратилась в полицию и нападавшего очень быстро задержали благодаря системе камер видеонаблюдения, расположенных на улице.

"В ходе отработки информации о преступлении участковые офицеры полиции совместно с оперативниками управления стратегических расследований выяснили местонахождение правонарушителя", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Луганской области.

Женщине оказали необходимую медицинскую помощь и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас подозреваемого держат под стражей (без права внесения залога). За содеянное ему светит всего лишь от 3 до 5 лет по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Подозреваемый в изнасиловании женщины в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)