ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зайшов в під'їзд і напав з ножем: у Києві жінку зґвалтували прямо в ліфті

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 вересня 2021 09:49
Зайшов в під'їзд і напав з ножем: у Києві жінку зґвалтували прямо в ліфті Колаж РБК-Україна: У Києві жінку згвалтували просто в ліфті
Автор: Світлана Мащенко

У Києві на 36-річну напали і зґвалтували прямо в ліфті. Підозрюваного швидко затримали завдяки камерам спостереження, а жертві знадобилася медична допомога.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції Києва.

Як виявилося, невідомий чоловік зайшов слідом за жінкою в під'їзд, а потім - в ліфт. Пригрозив їй ножем і вчинив дії "сексуального характеру" в ліфті.

Злочин стався в Дарницькому районі столиці в одному з житлових будинків на проспекті Петра Григоренка.

Потерпіла звернулася до поліції і нападника дуже швидко затримали завдяки системі камер відеоспостереження, що розташовані на вулиці.

"У ході відпрацювання інформації про злочин дільничні офіцери поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань з’ясували місцезнаходження правопорушника", - говориться в повідомленні.

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Луганської області.

Жінці надали необхідну медичну допомогу і призначили судово-медичну експертизу.

Наразі підозрюваного тримають під вартою (без права внесення застави). За скоєне йому світить усього лише від 3 до 5 років за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Зайшов в під'їзд і напав з ножем: у Києві жінку зґвалтували прямо в ліфті

Фото: Підозрюваний у зґвалтуванні жінки в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Раніше ми писали, що у Києві чоловік з сайту знайомств зґвалтував 24-річну дівчину на побаченні.

Читайте РБК-Україна в Google News
изнасилование
LITE
Свято 14 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 14 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини