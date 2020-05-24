Как защититься от коронавируса с помощью загара: в МОЗ сделали заявление

Эксперты развеяли популярный миф
От коронавируса 2020 можно уберечься несколькими способами. Однако загорание на солнце в этот список не входит. Министерство здравоохранения Украины развеяли очередной миф в социальной сети Facebook.
Сухая и жаркая погода не уничтожает коронавирусную болезнь, хотя подобная информация до сих пор продолжает распространяться по всему миру и вводить людей в заблуждение.
"Загорание на солнце не может защитить человека от коронавируса. Если рядом с вами больной COVID-19, помогут социальная дистанция и личная гигиена", - говорится в сообщении.
При этом не стоит забывать, что в сухом и горячем воздухе вирус действительно ведет себя менее активно. Теплая погода и отсутствие осадков губительно действуют на вирус. Однако полностью исчезнуть он не может.
Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции:
Напомним, что МОЗ установил рекорд по суточному количеству тестов на COVID-19. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки лабораторные центры осуществили 10 248 исследований на коронавирус.
Автор: Дарья Яновская