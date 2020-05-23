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Минздрав установил рекорд по суточному количеству тестов на COVID-19

Новости » Коронавирус     23.05.2020 - 10:14
Минздрав установил рекорд по суточному количеству тестов на COVID-19
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

За сутки сделали более 10 тысяч тестов

В Украине установили новый рекорд по количеству ПЦР-тестов на коронавирус, осуществленных за сутки. Вчера, 22 мая, украинские лаборатории сделали более 10 тысяч тестов.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Степанова, за минувшие сутки лабораторные центры осуществили 10 248 исследований на коронавирус.

"За предыдущие сутки произошло 10 248 исследований методом ПЦР - это такой наш новый рекорд. Впервые мы превысили 10 тысяч исследований методом ПЦР, и мы двигаемся дальше", - подчеркнул он.

23.05.2020 Онлайн-брифинг по ситуации с противодействием распространению коронавірусної инфекции

Онлайн-брифинг с переводом жестовою языке министра здравоохранения Украины Максима Степанова

Опубликовано Министерство здравоохранения'я України Пятница, 22 мая 2020 г.

Напомним, 14 мая украинские лабораторные центры сделали почти 9 тысяч исследований на коронавирус методом ПЦР.

Кроме того, Минздрав планирует на начало июня выйти на ежедневную количество ПЦР-тестов на коронавирус от 15 до 20 тысяч. Министерство наращивает мощности лабораторных центров.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирустесты
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