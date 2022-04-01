Как защитить себя и своего ребенка з границей: 10 простых правил

Украинки с детьми вынуждены были покинуть свои дома и искать безопасное место для себя и своих детей за пределами страны. Многие из них вынуждены были выезжать из-под обстрелов с минимумом вещей, и иногда даже без документов.

В странах ЕС украинцев встречают доброжелательно и практически везде помогают абсолютно всем. Однако нужно знать о вероятной опасности и придерживаться 10 правил от ЮНИСЕФ и МВС Украины.

1. Заранее сделайте фото всех документов, которые удостоверяют вашу личность и ребенка. Сохраните копии этих документов в вашей электронной почте, чтобы иметь к ним доступ даже в случае потери телефона.

2. Никому не оставляйте свой паспорт или документы своего ребенка (в залог, для "оформления документов", регистрации или по другим причинам)

3. С незнакомыми людьми встречайтесь только в людных местах, если такая встреча нужна. Предупредите знакомых о том, куда вы пошли и с кем должны встретиться.

4. Постарайтесь постоянно быть в контакте с ребенком. Держите за руку на улице, не отходите от коляски – в толпе или в помещениях с большим количеством людей.

5. Не оставляйте своих детей с незнакомыми людьми, если они не являются представителями власти принимающей стороны или волонтерами. Оставлять ребенка можно только в официальных специально назначенных для этого центрах, которые предоставляют услуги для детей и родителей – досуг, образование или другие.

6. Проговорите с ребенком план действий, если он потеряется:

оставаться на том месте, где это произошло

обращаться за помощью только к людям в форме

не паниковать

никуда не идти с другими взрослыми, если они не представители полиции или другими людьми в форме (социальные работники, врачи и так далее).

7. Доверяйте только официальным представителям власти, государственных или международных организаций, или волонтерам принимающей стороны. Обычно они одеты в форму, имеют бейдж или находятся в официальных учреждениях. Не стесняйтесь попросить предъявить документ, который подтверждает принадлежность к организации.

8. Позаботьтесь, чтобы в кармане детской одежды была записка с информацией о ребенке (имя, фамилия, год рождения, контакты близких родственников, других людей, медицинские потребности, если они есть). Если ребенок достаточно взрослый – попросите его запомнить эту информацию.

9. Пользуйтесь официальными источниками информации для получения помощи в стране назначения, а именно:

Официальный сайт посольства и консульства Украины в стране вашего пребывания, их представительства в социальных сетях, которые обязательно верифицированы (синей галочкой)

Миграционные службы и международная организация по миграции.

Министерство иностранных дел и внутренних дел

Управление социального обеспечения и страхования в странах пребывания.

10. Если вы или ваш ребенок в опасности – звоните местным экстренным службам и обращайтесь в посольство Украины в стране назначения.

Линия экстренной помощи в ЕС – 112.

Как не стать жертвой преступлений после пересечения границы:

Не доверяйте предложениям о работе или образовании от кого-либо, кроме властей. Особенно, если вас заставляют немедленно взять обязательство или необходимо расстаться с семьей.

Сохраняйте цифровые и бумажные копии паспорта, удостоверения личности и другие документы.

По возможности, оставайтесь с друзьями, семьей или знакомыми.

Если вам нужно сесть в машину незнакомого человека, то сфотографируйте номерной знак и отправьте тому, кому доверяете. Скажите, куда вы направляетесь, откуда и когда должны прибыть.

Если незнакомый человек предлагает вам помощь, и вы чувствуете, что что-то не так – доверьтесь чутью.

Будьте предельно осторожны, сообщая свои личные данные другим людям, особенно в социальных сетях.

Необходимые контакты в разных странах – по этой ссылке.