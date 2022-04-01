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Як захистити себе і свою дитину з кордоном: 10 простих правил

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П'ятниця 01 квітня 2022 18:39
Як захистити себе і свою дитину з кордоном: 10 простих правил Фото: основні правила безпеки для батьків з дітьми за кордоном (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Українки з дітьми змушені були покинути свої будинки та шукати безпечне місце для себе і своїх дітей за межами країни. Багато з них змушені були виїжджати з-під обстрілів з мінімумом речей, і іноді навіть без документів.

У країнах ЄС українців зустрічають доброзичливо і практично скрізь допомагають абсолютно всім. Однак потрібно знати про ймовірну небезпеку і дотримуватися 10 правил від ЮНІСЕФ і МВС України.

1. Заздалегідь зробіть фото всіх документів, які засвідчують вашу особу і дитину. Збережіть копії цих документів у вашій електронній пошті, щоб мати до них доступ навіть у разі втрати телефону.

2. Нікому не залишайте свій паспорт або документи своєї дитини (в заставу, для "оформлення документів", реєстрації або з інших причин)

3. З незнайомими людьми зустрічайтеся тільки в людних місцях, якщо така зустріч потрібна. Попередьте знайомих про те, куди ви пішли та з ким повинні зустрітися.

4. Постарайтеся постійно бути в контакті з дитиною. Тримайте за руку на вулиці, не відходьте від коляски – в натовпі або в приміщеннях з великою кількістю людей.

5. Не залишайте своїх дітей з незнайомими людьми, якщо вони не є представниками влади приймаючої сторони або волонтерами. Залишати дитину можна тільки в офіційних спеціально призначених для цього центрах, які надають послуги для дітей і батьків – дозвілля, освіту або інші.

6. Проговорите з дитиною план дій, якщо вона загубиться:

  • залишатися на тому місці, де це сталося
  • звертатися за допомогою тільки до людей у формі
  • не панікувати
  • нікуди не йти з іншими дорослими, якщо вони не представники поліції або іншими людьми у формі (соціальні працівники, лікарі й так далі).

7. Довіряйте тільки офіційним представникам влади, державних або міжнародних організацій, або волонтерам приймаючої сторони. Зазвичай вони одягнені у форму, мають бейдж або знаходяться в офіційних установах. Не соромтеся попросити пред'явити документ, який підтверджує приналежність до організації.

8. Попіклуйтеся, щоб в кишені дитячого одягу була записка з інформацією про дитину (ім'я, прізвище, рік народження, контакти близьких родичів, інших людей, медичні потреби, якщо вони є). Якщо дитина досить доросла - попросіть її запам'ятати цю інформацію.

9. Користуйтеся офіційними джерелами інформації для отримання допомоги в країні призначення, а саме:

  • Офіційний сайт посольства та консульства України в країні вашого перебування, їх представництва в соціальних мережах, які обов'язково верифіковані (синьою галочкою)
  • Міграційні служби та міжнародна організація з міграції.
  • Міністерство закордонних справ і внутрішніх справ
  • Управління соціального забезпечення та страхування в країнах перебування.

10. Якщо ви або ваша дитина в небезпеці – телефонуйте місцевим екстреним службам і звертайтеся в посольство України в країні призначення.

Лінія екстреної допомоги в ЄС – 112.

Як захистити себе і свою дитину з кордоном: 10 простих правилЯк захистити себе і свою дитину з кордоном: 10 простих правилЯк захистити себе і свою дитину з кордоном: 10 простих правилЯк захистити себе і свою дитину з кордоном: 10 простих правилЯк захистити себе і свою дитину з кордоном: 10 простих правилЯк захистити себе і свою дитину з кордоном: 10 простих правилЯк не стати жертвою злочинів після перетину кордону:

Не довіряйте пропозиціям про роботу або освіту від кого-небудь, крім влади. Особливо, якщо вас змушують негайно взяти зобов'язання або необхідно розлучитися з сім'єю.

Зберігайте цифрові та паперові копії паспорта, посвідчення особи та інші документи.

По можливості, залишайтеся з друзями, родиною або знайомими.

Якщо вам потрібно сісти в машину незнайомої людини, то сфотографуйте номерний знак і відправте тому, кому довіряєте. Скажіть, куди ви прямуєте, звідки та коли повинні прибути.

Якщо незнайома людина пропонує вам допомогу, і ви відчуваєте, що щось не так - довіртеся чуттю.

Будьте гранично обережні, повідомляючи свої особисті дані іншим людям, особливо в соціальних мережах.

Необхідні контакти в різних країнах – за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в Україні запустили ще одну програму допомоги сім'ям переселенців з дітьми.

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