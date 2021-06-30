Захист від автохамів: у Києві мешканці багатоповерхівки вирішили боротися з "героями парковки" (фото)
У Києві в Дніпровському районі місцеві жителі вирішили боротися з водіями, які паркують автомобілі в зеленій зоні.
Про це повідомили в Telegram-каналі Київ Оперативний
Так, подія сталася у дворі житлового будинку, який розташований на вулиці Алішера Навої, 78. Люди встановили дерев'яні кілки в тих місцях, де колеса машин уже знищили газони.
"Той момент, коли ти вирішив, що ти є "господарем життя" та можеш постійно знищувати газон, ставлячи туди свій автомобіль. Але схоже, що не всі жителі розділили ці захоплення й хтось поставив кілочки", – йдеться в повідомленні.
Як відомо, приблизно за 100 метрів від будинку, на бульварі Перова є автостоянка.
Фото: у Києві жителі багатоповерхівки борються з автомобілями, які припарковують на зеленій зоні (t.me/KyivOperativ)
У коментарях користувачі пишуть, що таких паркувальників у Києві багато. Однак пишуть, що такі методи не допоможуть, необхідно викликати інспектора з паркування.
- Витягнуть стовпці й викинуть їх
- Не допоможе, виламають
- Таких не людей у Києва багато
- Туди потрібно інспектора з паркування
- Сенсу немає в цих стовпчиках. Тільки даремно витратили сили та час
- А куди звертатися, щоб поставили стовпчики? А то, а ж надто дістали паркуватися на тротуарі по вулиці Старонаводницькій
- І так буде з кожним
- Нема чого паркуватися на зеленій зоні.
Раніше ми повідомляли, що у Києві в рази злетить ціна на паркування.
Також у Києві "героїня паркування" залізла на евакуатор і відбивалася від поліції.