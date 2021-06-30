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Захист від автохамів: у Києві мешканці багатоповерхівки вирішили боротися з "героями парковки" (фото)

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Київ, Середа 30 червня 2021 16:25
Захист від автохамів: у Києві мешканці багатоповерхівки вирішили боротися з "героями парковки" (фото) Колаж РБК-Україна: у столиці борються з водіями, які ставлять машини в зеленій зоні
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Дніпровському районі місцеві жителі вирішили боротися з водіями, які паркують автомобілі в зеленій зоні.

Про це повідомили в Telegram-каналі Київ Оперативний

Так, подія сталася у дворі житлового будинку, який розташований на вулиці Алішера Навої, 78. Люди встановили дерев'яні кілки в тих місцях, де колеса машин уже знищили газони.

"Той момент, коли ти вирішив, що ти є "господарем життя" та можеш постійно знищувати газон, ставлячи туди свій автомобіль. Але схоже, що не всі жителі розділили ці захоплення й хтось поставив кілочки", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, приблизно за 100 метрів від будинку, на бульварі Перова є автостоянка.

Захист від автохамів: у Києві мешканці багатоповерхівки вирішили боротися з &quot;героями парковки&quot; (фото)Фото: у Києві жителі багатоповерхівки борються з автомобілями, які припарковують на зеленій зоні (t.me/KyivOperativ)

У коментарях користувачі пишуть, що таких паркувальників у Києві багато. Однак пишуть, що такі методи не допоможуть, необхідно викликати інспектора з паркування.

  • Витягнуть стовпці й викинуть їх
  • Не допоможе, виламають
  • Таких не людей у Києва багато
  • Туди потрібно інспектора з паркування
  • Сенсу немає в цих стовпчиках. Тільки даремно витратили сили та час
  • А куди звертатися, щоб поставили стовпчики? А то, а ж надто дістали паркуватися на тротуарі по вулиці Старонаводницькій
  • І так буде з кожним
  • Нема чого паркуватися на зеленій зоні.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в рази злетить ціна на паркування.

Також у Києві "героїня паркування" залізла на евакуатор і відбивалася від поліції.

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Київ парковка автохамство
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