"Защищаются от надувных танков": в Херсоне оккупанты установили противотанковые ежи из дерева

На видео видно, что шестиконечный крест-ограда сделан не из металла, как всегда, а из стволов дерева, прибитых друг к другу.

"Эти дрова для мангала возле апелляционного - это типа противотанковые ежи", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что наскоро сделанные ежи размещены на проезжей части напротив Херсонского апелляционного суда, который сейчас является одной из локаций базирования оккупантов и коллаборационной власти города.

Пользователи в сети пишут, что даже самый легкий танк их переедет, поэтому защиты никакой.