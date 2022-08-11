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"Защищаются от надувных танков": в Херсоне оккупанты установили противотанковые ежи из дерева

Оккупанты установили на дорогах деревянные противотанковые ежи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Херсоне российские военные разместили на улицах противотанковые ежи. Однако, средств на это у них не хватило, ведь ежи они сделали из дерева.

Фото в своем Telegram-канале опубликовал журналист Константин Рыженко.

На видео видно, что шестиконечный крест-ограда сделан не из металла, как всегда, а из стволов дерева, прибитых друг к другу.

"Эти дрова для мангала возле апелляционного - это типа противотанковые ежи", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что наскоро сделанные ежи размещены на проезжей части напротив Херсонского апелляционного суда, который сейчас является одной из локаций базирования оккупантов и коллаборационной власти города.

Пользователи в сети пишут, что даже самый легкий танк их переедет, поэтому защиты никакой.

  • Это они защищаются от надувных танков;
  • Почему деревянные? Потому что нормальные уже сдали на металлолом;
  • Бесплатные дрова.
  • Город пуст, как без души;
  • С такими ежами ни один танк не проедет.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне после закрытия Антоновского моста резко подскочили цены на продукты.

Также местная жительница временно оккупированного города сделала обзор бешеных цен в супермаркете.

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Херсон