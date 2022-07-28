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В Херсоне после закрытия Антоновского моста резко подскочили цены на продукты (фото)

Новина українською →
Херсон , Четверг 28 июля 2022 18:35
В Херсоне после закрытия Антоновского моста резко подскочили цены на продукты (фото) В Херсоне подскочили цены на продукты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Херсоне после того, как ВСУ ударили по Антоновском мосту, на рынках выросли цены. В результате люди начали запасаться важными продуктами.

Об этом сообщает Суспільне.

Несмотря на небольшой выбор продуктов в оккупированном городе и заоблачные цены, за овощами сразу выстроились очереди. В частности, люди стараются скупить все, что могут, чтобы запастись продуктами.

Согласно фото, цены на рынке сейчас такие:

  • картофель стоит 20 грн;
  • лук - 30 грн;
  • чеснок - 75 грн;
  • абрикосы - 150 грн;
  • красный болгарский перец - 50 грн;
  • капуста - 25 грн;
  • Помидоры - 40 грн;
  • огурцы - 15 грн.

Также отмечается, что с начала широкомасштабного вторжения и захвата региона россияне не пропустили ни одной гуманитарной помощи с подконтрольной Украине территории на оккупированную. К тому же оккупационная фейковая власть Херсона заявляет о запрете гривны.

Добавим, что Антоновский мост получил значительные повреждения в результате серии атак украинской армии. Ночью 27 июля ВСУ нанесли очередной удар по путепроводу через Днепр. В результате оккупационная "власть" Херсона закрыла его.

В Херсоне после закрытия Антоновского моста резко подскочили цены на продукты (фото)В Херсоне после закрытия Антоновского моста резко подскочили цены на продукты (фото)В Херсоне после закрытия Антоновского моста резко подскочили цены на продукты (фото)В Херсоне после закрытия Антоновского моста резко подскочили цены на продукты (фото)В Херсоне после закрытия Антоновского моста резко подскочили цены на продукты (фото)В Херсоне после закрытия Антоновского моста резко подскочили цены на продукты (фото)В Херсоне после закрытия Антоновского моста резко подскочили цены на продукты (фото)В Херсоне в два раза выросли цены на продукты (t.me/suspilnekherson)

Ранее мы сообщали, почему Антоновский мост в Херсоне стратегически важен.

Также мы писали, в Херсоне жительница сделала обзор бешеных цен в супермаркете.

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