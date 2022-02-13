Зарядит энергией и надолго насытит: готовим пряный суп-пюре из горошка

Пряный суп-пюре из зеленого горошка - это согревающий, белковый, витаминный суп, богатый клетчаткой, – то, что нужно для бодрости и иммунитета. Он прекрасно заряжает энергией, оставляет чувство легкости и насыщает на много часов.
Рецептом вкусного супа-пюре поделилась диетолог Наталья Власнюк на своей странице в Instagram. Это блюдо займет у вас около 20 минут.
Ингредиенты:
Из зеленого горошка можно приготовить полезный суп-пюре (фото: pexels.com)
Способ пригготовления:
1. Подготавливаем овощи. Чистим и режем кубиками корень сельдерея. Лук разделяем на 4 части. Измельчаем кинзу.
2. Бросаем в воду и ставим на огонь сельдерей, нут, лук, чеснок. Варим 10-15 минут с момента закипания.
3. Добавляем горошек, специи, соль. Варим ещё 5-7 минут.
4. Снимаем с огня, сливаем бульон в отдельную ёмкость. Он нам ещё пригодится.
5. Добавляем в варёные овощи кинзу и начинаем блендерить, постепенно добавляя бульон. Чем больше добавите бульона, тем более жидким получится суп. Регулируйте согласно своим предпочтениям.
6. Посыпьте тыквенными или любыми другими семенами, полейте оливковым маслом – блюдо готово к подаче!
Это действительно суперфуд, который можно приготовить за 20 минут из простых и доступных продуктов.
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