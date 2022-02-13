Зарядит энергией и надолго насытит: готовим пряный суп-пюре из горошка

Ингредиенты:

Горошек зеленый 200 г.

Нут 130 г (предварительно замоченный на ночь).

Корень сельдерея 180 г.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 1 зубчик.

Масло оливковое 1 ст. л.

Кинза 1 пучок.

Тыквенные семечки для декора.

Соль 1-2 ч.л. (регулируйте)

Перец молотый, мускатный орех, кориандр, паприка – каждого на кончике ножа.

Из зеленого горошка можно приготовить полезный суп-пюре (фото: pexels.com)

Способ пригготовления:

1. Подготавливаем овощи. Чистим и режем кубиками корень сельдерея. Лук разделяем на 4 части. Измельчаем кинзу.

2. Бросаем в воду и ставим на огонь сельдерей, нут, лук, чеснок. Варим 10-15 минут с момента закипания.

3. Добавляем горошек, специи, соль. Варим ещё 5-7 минут.

4. Снимаем с огня, сливаем бульон в отдельную ёмкость. Он нам ещё пригодится.

5. Добавляем в варёные овощи кинзу и начинаем блендерить, постепенно добавляя бульон. Чем больше добавите бульона, тем более жидким получится суп. Регулируйте согласно своим предпочтениям.

6. Посыпьте тыквенными или любыми другими семенами, полейте оливковым маслом – блюдо готово к подаче!

Это действительно суперфуд, который можно приготовить за 20 минут из простых и доступных продуктов.