Зарядить енергією і надовго наситить: готуємо пряний суп-пюре з горошку

Пряний суп-пюре з зеленого горошку - це зігріваючий, білковий, вітамінний суп, багатий клітковиною, - те, що потрібно для бадьорості і імунітету. Він прекрасно заряджає енергією, залишає відчуття легкості і насичує на багато годин.
Рецептом смачного супу-пюре поділилася дієтолог Наталія Власнюк на своїй сторінці в Instagram. Ця страва займе у вас близько 20 хвилин.
Інгредієнти:
З зеленого горошку можна приготувати корисний суп-пюре (фото: pexels.com)
Спосіб приготування:
1. Готуємо овочі. Чистимо і ріжемо кубиками корінь селери. Лук поділяємо на 4 частини. Подрібнюємо кінзу.
2. Кидаємо в воду і ставимо на вогонь селеру, нут, цибулю, часник. Варимо 10-15 хвилин з моменту закипання.
3. Додаємо горошок, спеції, сіль, варимо ще 5-7 хвилин.
4. Знімаємо з вогню, зливаємо бульйон в окрему ємність. Він нам ще стане в нагоді.
5. Додаємо в варені овочі кінзу і починаємо блендерити, поступово додаючи бульйон. Чим більше додасте бульйону, тим більш рідким вийде суп. Регулюйте відповідно до своїх уподобань.
6. Посипте гарбузовим або будь-якими іншими насінням, полийте оливковою олією - страва готова до подачі!
Це дійсно суперфуд, який можна приготувати за 20 хвилин з простих і доступних продуктів.
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