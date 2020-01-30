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Зарплати українців знову зросли: в яких областях платять найбільше

STYLERЖиття    30.01.2020 - 07:44
Зарплати українців знову зросли: в яких областях платять найбільше
Де в Україні отримують найбільші зарплати (Фото: РБК-Україна)

Держстат назвав області з найбільшими зарплатами в Україні

Зарплати в Україні в грудні 2019 року зросли на 16% у порівнянні з 2018 роком. Найбільшу винагороду за свою працю отримують в столиці - Києві, а найменші виплати - в Чернігівській області. Про це поінформувала українців Державна служба статистики у своєму щорічному звіті.

Середня заробітна плата за грудень 2019 року по країні становить 12 264 гривні, це у 2,9 раза перевищує розмір мінімальної зарплати (4 173 грн).

Цікаво, що в грудні минулого року зарплата значно зросла у жителів Миколаївської, Рівненської, Хмельницької та Київської областей. У Києві середня заробітна плата працівника склала 18 869 гривень. А ось жителі Чернігівської області в середньому отримують 8 851 гривню.

На окупованому Донбасі люди в Донецькій і Луганській областях отримали 13 177 гривень і 10 195 гривень відповідно.

Зарплати українців знову зросли: в яких областях платять найбільше

Зарплати українців знову зросли: в яких областях платять найбільшеСкріншот (ukrstat.gov.ua)

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