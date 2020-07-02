Заробитчане в Польше: новые правила пересечения границы, тесты и отмена карантина

Польша стала популярным направлением для заробитчан и несмотря на суровые условия пересечения границы и карантин, украинцы ежедневно выстаивают очереди на пунктах пропуска. Со 2 июля Польша ввела новые правила для пересечения границы, обязательные тесты на коронавирус и сократила период карантина после пересечения границы. Что ждет украинцев в Польше – читайте в Styler.

Отмена обязательной обсервации на 14 дней

Польша сняла прохождение обязательной обсервации в течение 14 дней для тех, кто пересекает внутренние границы ЕС. Также не будут проходить карантин те, кто прилетит из Украины в Польшу самолетом. Это же правило коснется пассажиров самолетов из Черногории, Грузии, Японии, Канады, Кореи и Албании.

Как сообщает "Польское радио", обязательная обсервация остается для тех граждан, которые пересекают границы на внешних пунктах пропусках. В частности, через Ягодин, Краковец, Раве-Русской и Шегини.

Кроме того, количество дней на обсервации сократилось с 14 до 8. Об этом сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Как он уточнил, правило коснется в первую очередь украинских заробитчан.

"Человек, который приехал, он может в группе работать, но теперь он ограничен в течение 8 дней, а не 14, возможности путешествия по территории Польши", - отметил Цихоцкий в интервью.

Обязательные тесты для заробитчан

Польша будет оплачивать тестирование на COVID-19 для украинских заробитчан. ПЦР-тесты будут делать за счет государственного бюджета и проводить его будут по месту работы.

Как отметил Бартош Цихоцкий, все украинцы на пунктах пропуска обязаны заполнить анкету. В ней нужно указать место проживания и место работы в Польше. Это нужно для того, чтобы соблюдать все правила карантина.

"Но что важно, что интересно, все граждане Украины, которые едут в Польшу работать, проходят тестирование за счет госсредств Польши там, где они будут жить", - рассказал посол.

Польша начнет тестировать украинских заробитчан

Напомним, ранее мы писали о том, что Польша возобновила авиасообщение с Украиной.