Заробітчани в Польщі: нові правила перетину кордону, тести і скасування карантину

Польща стала популярним напрямком для заробітчан і попри суворі умови перетину кордону і карантин, українці щодня вистоюють черги на пунктах пропуску. З 2 липня Польща ввела нові правила для перетину кордону, обов'язкові тести на коронавірус і скоротила період карантину після перетину кордону. Що чекає українців у Польщі – читайте в Styler.

Скасування обов'язкової обсервації на 14 днів

Польща зняла проходження обов'язкової обсервації протягом 14 днів для тих, хто перетинає внутрішні кордони ЄС. Також не будуть проходити карантин ті, хто прилетить з України в Польщу літаком. Це ж правило торкнеться пасажирів літаків з Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Кореї та Албанії.

Як повідомляє "Польське радіо", обов'язкова обсервація залишається для тих громадян, які перетинають кордони на зовнішніх пунктах пропусках. Зокрема, через Ягодин, Краківець, Рава-Руську та Шегині.

Крім того, кількість днів на обсервації скоротилася з 14 до 8. Про це повідомив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. Як він уточнив, правило торкнеться в першу чергу українських заробітчан.

"Чоловік, який приїхав, він може працювати в групі, але тепер він обмежений протягом 8 днів, а не 14, можливості подорожі по території Польщі", - відзначив Ціхоцький в інтерв'ю.

Обов'язкові тести для заробітчан

Польща буде оплачувати тестування на COVID-19 для українських заробітчан. ПЛР-тести будуть робити коштом державного бюджету і проводити його будуть за місцем роботи.

Як зазначив Бартош Ціхоцький, всі українці на пунктах пропуску зобов'язані заповнити анкету. У ній потрібно вказати місце проживання і місце роботи в Польщі. Це потрібно для того, щоб дотримуватися всіх правил карантину.

"Але що важливо, що цікаво, всі громадяни України, які їдуть до Польщі працювати, проходять тестування коштом держкоштів Польщі там, де вони будуть жити", - розповів посол.

Польща почне тестувати українських заробітчан

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща відновила авіасполучення з Україною.