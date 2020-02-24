Заробитчане паникуют: коронавирус быстро распространяется по Италии

Коронавирус в Италии (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцы, которые работают в Италии, беспокоятся из-за быстрого распространения коронавируса

Коронавирус в Италии заразил уже более 200 человек. При этом шесть итальянцев скончались от смертельной болезни, которая пришла к ним из Китая. На севере Италии в городах объявили карантин.

Около 50 тысяч итальянцев сидят дома и не выходят на улицу без крайней необходимости. В стране делается все, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Так, уже отменили Венецианский карнавал, показ Армани и футбольные матчи.

Магазины в Италии (фото: twitter.com/kekther)

В данный момент встревоженные жители северных регионов Италии раскупают в супермаркетах продукты и предметы первой необходимости. Фото пустых полок итальянских магазинов публикуют в сети. В аптеках уже не хватает масок.

Магазины в Италии (фото: twitter.com/kekther)

На территории Италии официально работают 230 тысяч украинцев, и все они опасаются, что из-за коронавируса может измениться их жизнь. Они боятся, что когда вернутся в Украину, то их будут встречать так как жители Новых Санжар принимали эвакуированных украинцев из Китая. Об этом сообщает "Страна".

Магазины в Италии (фото: twitter.com/kekther)

Некоторые украинцы уже начали собираться домой в Украину, где они намерены переждать вспышку коронавируса, но большинство поедут в Украину на Пасху, в апреле.

Украинцы рассказали, что люди запасаются на время карантина. Пасту и томатный соус закупили на полгода вперед. В гипермаркеты можно зайти только в маске, но кто-то заматывается шарфами.

При этом наши соотечественники говорят, что среди итальянцев сильной паники нет, потому что они пофигисты, и в первую очередь надеятся на Бога, а только потом на собственный иммунитет.