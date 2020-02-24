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Заробітчани панікують: коронавірус швидко поширюється по Італії

STYLERЖиття    24.02.2020 - 19:53
Заробітчани панікують: коронавірус швидко поширюється по Італії
Коронавірус в Італії (фото: колаж РБК-Україна)

Українці, які працюють в Італії, турбуються через швидке поширення коронавіруса

Коронавірус в Італії заразив вже більше 200 осіб. При цьому шість італійців померли від смертельної хвороби, яка прийшла до них з Китаю. На півночі Італії в містах оголосили карантин.

Близько 50 тисяч італійців сидять вдома і не виходять на вулицю без крайньої необхідності. В країні робиться все, щоб не допустити подальшого поширення коронавіруса. Так, вже скасували Венеціанський карнавал, показ Армані і футбольні матчі.

Заробітчани панікують: коронавірус швидко поширюється по Італії

Магазини в Італії (фото: twitter.com/kekther)

В даний момент стривожені жителі північних регіонів Італії розкуповують у супермаркетах продукти і предмети першої необхідності. Фото порожніх полиць італійських магазинів публікують в мережі. В аптеках вже не вистачає масок.

Заробітчани панікують: коронавірус швидко поширюється по Італії

Магазини в Італії (фото: twitter.com/kekther)

На території Італії офіційно працюють 230 тисяч українців, і всі вони побоюються, що через коронавірус може змінитися їх життя. Вони бояться, що коли повернуться в Україну, то їх будуть зустрічати так як жителі Нових Санжар приймали евакуйованих українців з Китаю. Про це повідомляє "Страна".

Заробітчани панікують: коронавірус швидко поширюється по Італії

Магазини в Італії (фото: twitter.com/kekther)

Деякі українці вже почали збиратися додому, в Україну, де вони мають намір перечекати спалах коронавіруса, але більшість поїдуть в Україну на Великдень, у квітні.

Українці розповіли, що люди запасаються на час карантину. Пасту і томатний соус закупили на півроку вперед. В гіпермаркети можна зайти тільки в масці, але хтось замотується шарфами.

При цьому наші співвітчизники кажуть, що серед італійців сильної паніки немає, тому що вони пофігісти, і в першу чергу сподіваються на Бога, а тільки потім на власний імунітет.

Пік епідемії коронавіруса пройдено, - ВООЗ Коронавірусом поза Китаєм заразилися понад 2 тис. осіб
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