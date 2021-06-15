Очень заразный и со специфическими признаками: ученый назвал симптомы коронавируса Дельта
Штаммы коронавируса поделили по новой классификации у каждого из них есть свои отличительные особенности. Индийский штамм получил название Дельта и по словам ученых, у этой разновидности есть свои опасные проявления.
Об этом рассказал профессор Тим Спектор, который руководит исследованием симптомов COVID-19, в комментарии для ВВС.
По словам ученого, первые признаки штамма Дельта напоминают обычную простуду. Недомогание развивается без резких скачков и молодые люди не считают себя сильно больными. Они продолжают посещать общественные места и различные мероприятия, так как не понимают, что больны и очень заразны.
Спектор отмечает, что самые известны симптомы коронавируса, такие как жар, кашель и потеря запах или вкуса, не всегда выражены при заражении штаммом Дельта. С начала мая он со своей командой изучает симптомы у пациентов и заметил, что они отличаются от тех, которые были ранее. Лихорадка присутствует довольно часто, а вот потеря обоняния и вкуса теперь в список симптомов не входит.
Самые известные симптомы коронавируса
- Чувство выключения
- Мышечные боли
- Озноб
- Потеря аппетита
- Головные боли
- Кашель
"Люди могут думать, что у них просто сезонная простуда, но они еще ходят на вечеринки и могут распространить болезнь. Суть в том, что, если вы молоды, у вас все равно будут более легкие симптомы. Это может показаться просто сильной простудой или каким-то забавным чувством "отстранения" – оставайтесь дома и пройдите тест", - призвал профессор.
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