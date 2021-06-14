Вакцинация от коронавируса может стать ежегодной: что говорят в Минздраве

Вакцинация от коронавируса в Украине может стать ежегодной и в Минздраве уже ведут переговоры о закупке вакцин на 2022-2023 годы.

Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью для издания " Новое Время ".

Вакцинироваться от коронавируса придется ежегодно?

В Министерстве не исключают того, что вакцинация от коронавируса станет ежегодной. Однако более точная информация о COVID-19 станет известна после исследований, которые подтвердят точную продолжительность иммунитета после первых вакцинаций.

В Минздраве уже начинают готовиться к ежегодной вакцинации от коронавируса и начали переговоры с компаниями о закупках вакцин на 2022-2023 год.

"Мы готовимся к этому и параллельно ведем ряд переговоров о подписании контрактов на поставку вакцин в 2022-2023 годах. Мы обратились к Национальной технической группе экспертов Украины, которая работает вместе с мировым сообществом (это независимая группа экспертов, не подчинена Министерству здравоохранения) и отслеживает позицию по всех клинических исследованиях, научных данных о продолжительности поствакцинального иммунитета к коронавирусной болезни. Как только будут четкие подтверждения и понимание, что иммунитет длится один-два года, с этого и выходить стратегия Министерства здравоохранения по ежегодной вакцинации и периода, когда лучше вакцинироваться", - рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Что об этом говорят ученые

Разработчики вакцин неоднократно заявляли, что все препараты имеют ограниченный срок действия – в среднем до шести месяцев. Однако на данный момент нет исследований, которые бы подтверждали, что человеку обязательно нужна будет бустерная доза каждые 12 месяцев.

"Мы пока не видим данных, которые позволили бы принять решение о том, нужны ли бустерные (усиливающие иммунный ответ) дозы", - заявила директор Департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ Кейт О'Брайен.

А представитель ВОЗ доктор Дэвид Набарро отметил, что не стоит надеяться на то, что вирус исчезнет благодаря вакцинам или лекарствам.

"Людям придется научиться жить с этим вирусом. Будут появляться новые штаммы, будут всплески заболеваний и возникновение новых очагов инфекции, и нам надо к этому привыкнуть", - заявил Наварро в недавнем интервью.