Заразнее, опаснее и легко спутать симптомы: врачи сделали предупреждение о штамме Дельта

Заразный и быстро распространяется

"15 июня этот вариант "Дельта" в США внесли в список вариантов, вызывающих озабоченность. Это варианты, которые гораздо легче распространяются, они в три раза заразнее, чем обычные", - объяснила инфекционист.

Она высказала обеспокоенность тем, что этот штамм может вызвать сильную нагрузку для медицинской системы, так как может понадобиться большое количество госпитализаций.

По словам Голубовской, сильная вспышка заболеваемости штаммом Дельта наблюдается уже в России, так как этот вид "ускользает от вакцинального и природного иммунитета".

Штамм Дельта сбивает с толку симптомами

Как рассказал на брифинге правительства Великобритании министр по вакцинам Надхим Захави, у коронавируса штамма Дельта есть совершенно новые симптомы. Чаще всего пациенты жалуются на головную боль, боли в горло и насморк.

И это сбивает с толку и пациентов и врачей, так как COVID-19 путают с обычной простудой, так как основные симптомы коронавируса – высокая температура, сильный кашель, утрата обоняния и вкуса. Среди других симптомов штамма Дельта называют также озноб, потерю аппетита и боль в мышцах.

Кстати, врач Тарас Жиравецкий отметил, что у индийского штамма Дельта есть еще одна особенности – начало заболевания может иметь сходство с симптомами отравления.

ВОЗ назвал самых уязвимых и прогнозирует волну штамма Дельты на осень

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что штамм Дельта быстрее и эффективнее других вариантов коронавируса.

Он будет поражать в первую очередь самых уязвимых – непривитых. К осени этот штамм может стать доминирующим видом COVID-19 во всем мире и вызвать быстрые вспышки среди не вакцинированного населения.