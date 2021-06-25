Как понять, что вы подхватили "индийский" штамм коронавируса: медик дал ответ
"Индийский" штамм коронавируса официально добрался до Украины. Разница с другими штаммами в том, что заболевшие ощущают симптомы, которые схожи с отравлением. Остальные симптомы похожи на обычные штаммы.
Об этом рассказал главврач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook.
Особенностью данного штамма является очень быстрое распространение в коллективах и семьях.
"Пока у нас тишина, но нам уже нужно готовиться. С 22 июня Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией, поэтому возможность получить новый штамм на отдыхе снова возрастет", - отметил Жиравецкий.
Эксперт также отметил, у тех, кто уже переболел коронавирус и у них есть антитела, шансы снова заразиться очень скудны.
Кроме того, он дал несколько полезных советов:
- Сбивайте температуру с первого дня заболевания;
- Если вы переносите ковид легко не спешите выходить из дома, особенно на 4-5 день заболевания, холодный воздух не в пользу вашим легким и могут быть осложнения;
- Перестаньте заниматься спортом минимум на 1 месяц. Для тех, кто не занимался лучше не начинать в этот период.
- Не спешите делать компьютерную томографию легких с первого дня заболевания;
- Если у вас есть сопутствующие заболевания будьте контакте с узким специалистом, который вас курирует (эндокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроэнтеролог, кардиолог);
- Перестаньте вести нездоровый образ жизни (стоп сигареты, алкоголь, не здоровая пища);
- За 14 дней вы уже не будете заражать других, а повторный ПЦР-тест не требуется;
- Если вы планируете ехать за границу возьмите с собой аптечку, там найти лекарство всегда тяжело.
Напомним, в Украине могут снова ужесточить карантин из-за штамма "Дельта".
Ранее ученые обнаружили новый симптом коронавируса, который появляется после прививки.