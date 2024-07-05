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Зараз - сезон! Цей диво-продукт покращить роботу серця та мозку

П'ятниця 05 липня 2024 11:57
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Зараз - сезон! Цей диво-продукт покращить роботу серця та мозку Який фрукт може оздоровити організм (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Дієтолог Федеріка Аматі розповіла про фрукт, який допомагає при запаленні, менопаузі та сприяє гарній роботі серця.

Що саме треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram експертки.

Який фрукт треба їсти щодня

"Чорницю рекламують як якийсь суперпродукт, який ми повинні споживати щодня. Я повинна сказати, що докази дійсно переконливі, що чорниця - чудовий фрукт, який можна додати до свого щоденного раціону", - сказала експерт.

Але важливо пам’ятати, що харчування має бути різноманітним, тож насолоджуйтеся чорницею, але переконайтеся, що це не єдиний фрукт, який ви їсте.

Ось лише деякі переваги чорниці:

  • Містить багато клітковини - чудово для здоров’я кишечника
  • В ній великий вміст корисних рослинних хімікатів, які називаються поліфенолами.
  • У чорниці особливо багато антоціанів, які захищають нашу нервову систему
  • Чорниця є чудовим джерелом вітаміну К, важливого для здоров’я серця та здорового згортання крові.
  • Підтримка здоров'я очей. Антоціани в чорницях корисні для здоров'я очей, оскільки сприяють покращенню зору в умовах слабкого освітлення і підвищують адаптацію до темряви.
  • Зниження ризику серцево-судинних захворювань. Вміст флавоноїдів у чорницях сприяє зниженню кров'яного тиску, покращенню кровообігу і загальному здоров'ю серця.
  • Підтримка здоров'я шкіри: Антоціани в чорницях сприяють збереженню здоров'я шкіри, зменшують ознаки старіння і покращують загальний вигляд шкіри.

Нагадаємо, що дієтолог дала рецепт десерту для молодості мозку.

До речі, додайте це у каву та позбудетесь боків та жиру на животі.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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