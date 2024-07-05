Зараз - сезон! Цей диво-продукт покращить роботу серця та мозку

Дієтолог Федеріка Аматі розповіла про фрукт, який допомагає при запаленні, менопаузі та сприяє гарній роботі серця.

Що саме треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram експертки.

Який фрукт треба їсти щодня

"Чорницю рекламують як якийсь суперпродукт, який ми повинні споживати щодня. Я повинна сказати, що докази дійсно переконливі, що чорниця - чудовий фрукт, який можна додати до свого щоденного раціону", - сказала експерт.

Але важливо пам’ятати, що харчування має бути різноманітним, тож насолоджуйтеся чорницею, але переконайтеся, що це не єдиний фрукт, який ви їсте.

Ось лише деякі переваги чорниці: